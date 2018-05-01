01 Mayıs 2018 Salı15 Şaban 1439
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IMF: Türkiye 2017'de güçlü şekilde toparlandı

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IMF: Türkiye 2017'de güçlü şekilde toparlandı
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ile ilgili 4. Madde Konsültasyon Raporu'nu yayımladı
IMF: Türkiye 2017'de güçlü şekilde toparlandı IMF: Türkiye 2017'de güçlü şekilde toparlandı IMF: Türkiye 2017'de güçlü şekilde toparlandı

 

Uluslararası Para Fonu ( IMF), Türkiye ile ilgili 4. Madde Konsültasyon Raporu'nu yayımladı. Raporda, 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisinin 2017'de güçlü şekilde toparlandığı vurgulandı.

AA'nın aktardığına göre, Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığına yer verilen açıklamada, ekonominin iç ve dış dengesizliklerle karşı karşıya olduğu ve enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Açıklamada, siyasi belirsizliklerin ve bölgesel dengesizliklerin yüksek olduğuna işaret edildi.

Para politikasının daha da sıkılaştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yapısal reformların iş piyasasında esnekliği arttırmaya odaklanması gerektiği kaydedildi.

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