Berat kandilinde hangi ibadetler yapılmalı?

Peygamber Efendimiz (SAV)'in ayı olarak bilinen Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandili olarak kutlanır.

Peki bu mübarek gecenin önemi nedir? Berat Gecesinde neler olmuştur? Berat Kandilinde hangi ibadetleri yapmak en faziletli olandır? İşte o kıymetli gecede yapılabilecek olan ibadetler...

Mübarek üç aylardan ikincisi olarak kabul edilen Şaban ayı, Peygamber Efendimiz (SAV)'e mahsus kılındığından dolayı oldukça kıymetli bir aydır.

Peygamber efendimiz: "Şâban benim ayım; Receb, Allahü teâlânın ayı; Ramazan da benim ümmetimin ayıdır. Şâban günahlara keffâret ayı, Ramazan ise günahların temizleyici ayıdır." buyuruyor.

BERAT GECESİNİN 5 ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ

1- Bu mübarek gecede ibadet etmek, diğer zamanlara göre kat kat daha faziletlidir.

2- İlahi rahmet bütün alemi kuşatır.

3- Bağışlanmanın ve affın geçerli olduğu en önemli gecelerdendir.

4- Peygamber efendimiz (SAV)'e şefaat etme yetkisi verilmiştir.

5- Önemli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır.

BERAT GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILABİLİR?

- ''Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık, ibadetler gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah (c.c) rahmetiyle dünya semasına tecelli eder.'' hadis-i şerifinden yola çıkılarak o gün oruç tutulmalıdır.

- Berat gecesi 4 Yasin-i Şerif okumanın sevabı çoktur. Bunlardan birincisi sağlıklı, ibadetli ve uzun bir ömür için; ikincisi hayırlı ve helal bol rızık için;üçüncüsü kaza ve beladan korunmak için; dördüncüsü de beratların sağ taraftan alınması için niyet edilmelidir.

- Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmelidir.

- Kabir ziyaretleri yapılmalıdır.

- Nafile namazlardan çok günahların affı için tövbe etmeye önem verilmelidir.

- Hasta ziyaretleri yapılmalıdır.

- Durumu olmayan kimseler sevindirilmeli ve sadaka verilmelidir.

- Namazlardan sonra zikir çekilmelidir.

- Samimi bir tövbe edilmelidir.

- Cemaat namazlarına katılınmalıdır.

- Peygamber Efendimiz (SAV)'e salat-ü selam getirilmelidir.

- Küs ve dargın kişiler barıştırılmalı, müminlerle helalleşilmelidir.

- İsmen dua edilmelidir.