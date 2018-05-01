Berat kandilinde hangi ibadetler yapılmalı?

Peki bu mübarek gecenin önemi nedir? Berat Gecesinde neler olmuştur? Berat Kandilinde hangi ibadetleri yapmak en faziletli olandır? İşte o kıymetli gecede yapılabilecek olan ibadetler...
Mübarek üç aylardan ikincisi olarak kabul edilen Şaban ayı, Peygamber Efendimiz (SAV)'e mahsus kılındığından dolayı oldukça kıymetli bir aydır.
Peygamber efendimiz: "Şâban benim ayım; Receb, Allahü teâlânın ayı; Ramazan da benim ümmetimin ayıdır. Şâban günahlara keffâret ayı, Ramazan ise günahların temizleyici ayıdır." buyuruyor.
BERAT GECESİNİN 5 ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ
1- Bu mübarek gecede ibadet etmek, diğer zamanlara göre kat kat daha faziletlidir.
2- İlahi rahmet bütün alemi kuşatır.
3- Bağışlanmanın ve affın geçerli olduğu en önemli gecelerdendir.
4- Peygamber efendimiz (SAV)'e şefaat etme yetkisi verilmiştir.
5- Önemli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır.
BERAT GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILABİLİR?
- ''Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık, ibadetler gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah (c.c) rahmetiyle dünya semasına tecelli eder.'' hadis-i şerifinden yola çıkılarak o gün oruç tutulmalıdır.
- Berat gecesi 4 Yasin-i Şerif okumanın sevabı çoktur. Bunlardan birincisi sağlıklı, ibadetli ve uzun bir ömür için; ikincisi hayırlı ve helal bol rızık için;üçüncüsü kaza ve beladan korunmak için; dördüncüsü de beratların sağ taraftan alınması için niyet edilmelidir.
- Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmelidir.
- Kabir ziyaretleri yapılmalıdır.
- Nafile namazlardan çok günahların affı için tövbe etmeye önem verilmelidir.
- Hasta ziyaretleri yapılmalıdır.
- Durumu olmayan kimseler sevindirilmeli ve sadaka verilmelidir.
- Namazlardan sonra zikir çekilmelidir.
- Samimi bir tövbe edilmelidir.
- Cemaat namazlarına katılınmalıdır.
- Peygamber Efendimiz (SAV)'e salat-ü selam getirilmelidir.
- Küs ve dargın kişiler barıştırılmalı, müminlerle helalleşilmelidir.
- İsmen dua edilmelidir.