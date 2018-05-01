Bülent Tezcan açıklamasında "Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'de yeni dönemde yeni bir başlangıç olacak. Cumhurbaşkanı adayımızı cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı SporSalonu'nda büyük bir şölen ile açıklayacağız. Cuma gününü bekleyin. Daha erken ya da daha geç değil. Hayırlı uğurlu olsun Türkiye için."dedi.
01 Mayıs 2018 Salı16 Şaban 1439
- İYİ Parti'de peş peşe istifalar...'Pire Ferhat' da milletvekili aday adayı oldu...AK Parti’nin seçim stratejisi belli oldu!Beşiktaş'ta gerginlik! Polisten ikinci müdahaleHollanda'da tarih yazan bir Türk!Yok artık diyeceksiniz! Üniversitede tez konusu oldu...7500 TL maaş! İstanbul'da Katar izdihamıYSK genelgeyi yayınladı! Son tarih 5 MayısBahçeli'den SP'nin adayı için ilk yorumSaadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:17 Güneş 05:56 Öğle 13:07 İkindi 16:57 Akşam 20:07 Yatsı 21:39
- 29°C Adana
- 21°C Adıyaman
- 23°C Afyon
- 15°C Ağrı
- 20°C Amasya
- 23°C Ankara
- 27°C Antalya
- 25°C Artvin
- 27°C Aydın
- 17°C Balıkesir
- BIST: 104.283 -3.10
- Altın: 171,865 0.03
- Dolar: 4,0734 0.08
- Euro: 4,9131 -0.25
CHP Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açılacak? Tarih belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İYİ Parti'de peş peşe istifalar...24 Haziran'da yapılacak olan seçim yaklaşmışken büyük deprem! İyi Parti Gemlik İlçe Teşkilatında 66 kişilik kurucu listesinden, kısa süre içinde 5 ismin istifa etmesi partililerde büyük şok yarattı.
YSK genelgeyi yayınladı! Son tarih 5 MayısYSK, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerin alacağı yardım ve bağışlar ile mal bildirimine ilişkin usul ve esaslar belirledi.
Bahçeli'den SP'nin adayı için ilk yorumBahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için " Hayırlı uğurlu olsun. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştur. Bakalım bundan sonra nasıl tekrarlanacak." dedi.
Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel KaramollaoğluSaadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının, partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olduğu açıklandı.
İşte SP'nin Cumhurbaşkanı adayı: Temel Karamollaoğlu11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, muhalefetin çatı adayı olamamasının ardından gözlerin çevrildiği SP'nin cumhurbaşkanı adayı da belli oldu. Saadet'in cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 'Pire Ferhat' da milletvekili aday adayı oldu...
- Yok artık diyeceksiniz! Üniversitede tez konusu oldu...
- Taksim'de '1 Mayıs'! şaşırtan görüntü
- Kurtlar Vadisi'nin adresi belli oldu!
- Sır cesedin ölüm nedeni ortaya çıktı!
- Diriliş'ten ayrılıyor!
- 22 yaşındaki kızın dramı!
- Berat kandilinde hangi ibadetler yapılmalı?
- Para isteyen adamı baltayla öldürdü!
- Bill Gates uyardı: Dünyanın sonunu getirebilir!
- Akçeli işler Erdal Albay’ın sonu oldu
- Berat Kandili'nde eller duaya açıldı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.