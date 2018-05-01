01 Mayıs 2018 Salı16 Şaban 1439
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CHP Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açılacak? Tarih belli oldu

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CHP Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açılacak? Tarih belli oldu
CHP Cumhurbaşkanı adayını Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak.
CHP Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açılacak? Tarih belli oldu CHP Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açılacak? Tarih belli oldu CHP Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açılacak? Tarih belli oldu


Bülent Tezcan açıklamasında "Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'de yeni dönemde yeni bir başlangıç olacak. Cumhurbaşkanı adayımızı cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı SporSalonu'nda büyük bir şölen ile açıklayacağız. Cuma gününü bekleyin. Daha erken ya da daha geç değil. Hayırlı uğurlu olsun Türkiye için."dedi.
 

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