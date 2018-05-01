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Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu

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Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu
Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının, partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olduğu açıklandı.
Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu

Karamollaoğlu, seçime girme hakkı olan partiler arasında cumhurbaşkanı adaylığı için açıklanan yeni isim oldu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olacaklarını açıklamıştı.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Temel Karamollaoğlu, 1941 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamlayan Karamollaoğlu, 1960'lı yıllarda İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde burslu olarak eğitim gördü. Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Tekstik Teknoloji Bölümü'nden 1964 yılında mezun olan Temel Karamollaoğlu, 1967 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1967 yılında Türkiye'ye dönen Temel Karamollaoğlu, Sümerbank'ta proje mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1967 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman olarak görev aldı. 1967 ve 1972 yılları arasında DPT'de Tekstil Sektör Uzmanı olarak çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra iki yıl özel sektörde çalışan Karamollaoğlu, 1975 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak görev yaptı.

1977 yılında Milli Selamet Partisi'nden Sivas milletvekili seçilen Temel Karamollaoğlu, parlammento çalışmalarında KİT Komisyonu Üyeliği yaptı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi olarak Türkiye’yi temsil etti. 1978’de Parti Genel Kurulu Üyeliğine seçildi.

1980 yılındaki askeri darbe sonrasında 1987 referandumuna kadar siyasetten uzak kaldı. Siyasetten uzak kaldığı dönemde bir dönem özel müşavirlik yapan Temel Karamollaoğlu, bir tekstil firmasında Genel Müdürlük ve Koordinatörlük görevlerinde bulundu.

Referandumla birlikte politik hayata geri döndü ve Refah Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi. 1989 yılında Refah Partisi'nden Sivas Belediye Başkanlığına seçildi. Bir dönem Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 1994 Mahalli İdareler Seçimlerinde aynı ilde yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı seçildi.

1995 Genel Seçimlerinde Refah Partisinden Sivas Milletvekili olarak Parlamentoya girdi. Bu dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Refah Partisi Grup Başkanvekilliğine seçildi. Bu görevini Refah Partisinin kapatılmasına kadar sürdürdü.

Refah Partisi’nin Anayasa Mahkemesince kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne katıldı. 1999 seçimlerinde Sivas’tan yeniden Milletvekili seçildi. Bu yasama döneminde NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği devam etti. Mayıs 2000 tarihinde yapılan Saadet Partisi kongresinde Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Yüksek İstişare Kurulu tarafından 24 Ekim 2016 tarihinde Saadet Partisi (SP) Genel Başkan adaylığına seçilen Temel Karamollaoğlu, 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde 891 delegenin 871'inin oyunu alarak Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine seçildi.

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