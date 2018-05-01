Gemlik'te geçtiğimiz haftalarda üye çalışması yapan İyi Parti'de istifa eden 5 kurucu isimden herhangi bir açıklama gelmedi.
Kurucu yönetim listesinde yer alan isimlerin istifalarını İlçe Seçim Kuruluna sunduğu ifade edilirken, yönetim dışında üyelerin de istifa ettiği öne sürüldü.
24 Haziran'da yaklaşan Genel Seçimlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olması beklenirken, Gemlik'te yaşanan istifalar, ilçelerde yaşanan zorluklarını da gözler önüne sermiş oldu. Partiye yeni üye kayıtlarının devam ettiği süreçte yaşanan istifaların devam edeceği öğrenildi.
01 Mayıs 2018 Salı16 Şaban 1439
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İYİ Parti'de peş peşe istifalar...
Gemlik'te geçtiğimiz haftalarda üye çalışması yapan İyi Parti'de istifa eden 5 kurucu isimden herhangi bir açıklama gelmedi.
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