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Nereye gidiyoruz?

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Konya'da bir lisede İngilizce öğretmeni olan D.D., kendisi gibi öğretmen olan eşiyle boşanma aşamasındayken öğrencisiyle yakınlaşmaya başladı.
Nereye gidiyoruz?
Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz?

Konya'da kadın öğretmen ile erkek öğrencisi arasındaki mesajlaşma, hem boşanma hem de tazminat cezasıyla sonuçlandı. Kadın öğretmenin, erkek öğrencisine müstehcen içerikli mesaj ve fotoğraflarını gönderdiğini fark eden eşinin açtığı dava sonrasında mahkeme, kadını eski kocasına 20 bin TL tazminat ödemeye de mahkum etti.

KOCASIYLA BOŞANMA AŞAMASINDAYKEN ÖĞRENCİSİYLE YAKINLAŞTI

Konya'da yaşanan olayda, bir lisede İngilizce öğretmeni olan D.D., kendisi gibi öğretmen olan eşi arasında boşanma davası sürdüğü sırada iddiaya göre erkek öğrencisiyle yakınlaşmaya başladı.

MÜSTEHCEN YAZIŞMALARI VE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI FARK ETTİ

Sık yaşanan telefonlaşmaların ardından D.D., müstehcen yazışmalar yaptığı öğrencisine ayrıca çıplak fotoğraflarını da gönderdi. Durumu fark eden koca, önce öğrenciyi uyardı, eşi D.D. hakkında mahkemeye başvurdu.

Aile mahkemesine başvuran koca, boşanma davaları sürdüğü sırada eşinin kendi kişisel haklarına saygısızlık yaptığını, edep dışı davranışta bulunduğunu, sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürdü.

KADIN KOCASINA 20 BİN TL TAZMİNAT VERECEK

Hem boşanmak istedi hem de 200 bin TL tazminat talep etti. D.D. ise mahkemede eşinin kendisiyle ilgilenmemesi ve şiddet uygulamasından dolayı bunları gerçekleştirdiğini anlattı. Bunun yanı sıra D.D. de eşine karşı boşanma davası açtı ve tazminat talep etti.

Davayı gören aile mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Ancak D.D.'nin açtığı davaları reddetti. Mahkeme, D.D.'nin, öğretmen eşine 20 bin TL tazminat ödemesine de karar verdi.

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