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Emekliye ikramiye ne zaman verilecek?

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Emekliye ikramiye ne zaman verilecek?
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak son dakika emekliye ikramiye müjdesi Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi.
Emekliye ikramiye ne zaman verilecek? Emekliye ikramiye ne zaman verilecek? Emekliye ikramiye ne zaman verilecek?

 

Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar kaç TL olacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte detaylar. Başbakan Yıldırım; "Emeklilerimiz daha fazlasına layık. Emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek. Dolayısıyla böylece 12 milyonun üzerinde emeklimize, ister az maaş alsın, ister çok maaş alsın bu bir bayram hediyesi, ikramiyesi olarak düşünülen bir şey." diye konuştu

Başbakan Yıldırım bu konuda şunları söyledi: Bayram ikramiyesi bu bayramda. Meclis'e gönderdik çıkar çıkmaz. Bu yıl da iki sefer düzenli olarak her iki dini bayram öncesi ödemeler gerçekleşecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım; "Şimdi önemli bir müjdeye geldik. Son madde emeklilerimizle ilgili. Emekli olmuş, aşağı yukarı 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var emekli aylığı alan. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz var, şehit yakınlarımız var, köy korucularımız var. Bunlar emekliliği hak etmesine gerek kalmadan, biliyorsunuz kanunda şehitlerimizin yakınlarına aylık bağlanıyor. Bunlar 12 milyon dışında. Diğerleri normal çalışıp yaşını dolduran emekliliği gelen emekliler, artı şehit yakınları, gaziler, sivil şehitler bu grup… Yani bütün devletten maaş alanlar, emeklilik dışında maaş alanlar.Bunlara da her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan bayramı öncesi 1000 lira, kurban bayramı öncesi 1000 lira. Tabi bu 12 milyon üzerinde emekliyi düşündüğümüz zaman hatırı sayılır bir para ediyor. Emeklilerimiz daha fazlasına layık. Emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek. Dolayısıyla böylece 12 milyonun üzerinde emeklimize, ister az maaş alsın, ister çok maaş alsın bu bir bayram hediyesi, ikramiyesi olarak düşünülen bir şey." dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Başbakan Yıldırım bu konuda şunları söyledi: Bayram ikramiyesi bu bayramda. Meclis'e gönderdik çıkar çıkmaz. Bu yıl da iki sefer düzenli olarak her iki dini bayram öncesi ödemeler gerçekleşecek

.EMEKLİ SSK BAĞ-KUR SGK MEMUR MAAŞ ZAMMI! TEMMUZ ZAM ORANI NE KADAR?

2018 SSK Bağ-Kur SGK emekli memur maaş, Temmuz ayında milyonlarca kişinin geliri artacak. Memurdan yaşlılara, evde yakınına bakandan SSK ve Bağ-Kur emeklisine, tüm kesimlerin kazancı yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni bir çalışma gündemde. En düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi üzerinde duruluyor. Yaklaşık 12 milyon emekli temmuz zammına kilitlendi. Bu emeklilerin 9 milyonu aşkın bölümünü oluşturan SSK ve Bağ- Kur'lular, zamları enflasyona endeksli olduğu için meraklı bekleyiş içinde. 2018'in ilk yarısında gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammını belirleyecek. Yüzde 3.52'lik memur zammı tahminine göre, 3 aylık ödeme 825 liraya çıkacak. Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara sağlanan destek tutarı da temmuzda memur zammıyla artacak. Aylık bin 85 lira olan ödeme, yüzde 3.52'lik zam tahminine göre bin 123 liraya ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisine temmuzda ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

2018 Yılı Programı'nda, zammın yüzde 4.02 olabileceği öngörüsü yer alıyor. Eğer yüzde 4.02'lik zam tahmini gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya çıkacak. İşe başlayan kişilerin daha ilk günden aklına bu soru belirmektedir. Ne zaman emekli olurum konusu gün geçtikçe değişmekte ve cevaplar da buna bağlı olarak sürekli olarak değişmektedir. Ülkemizde en çok tartışılan konulardan biri olan ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı 1950 yılından beri oldukça radikal değişimlere uğrayarak sekiz kere değişmiştir. Emekli olmak için kişinin ilk iş gününden itibaren başladığı kurumda aylık düzenli olarak primleri ödenmeli ya da kendisi bu primi ödemelidir. Bunun sonuncunda belli bir hizmet yılı kota olarak koyulmakta ve kotayı aştığınız zaman işe başladığınız gün baz alınarak ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

2018 SSK Bağ-Kur SGK emekli memur maaş, maaş zam oranı son dakika emekli maaşlarına büyük zam ne kadar? Memur emeklilerine enflasyona bağlı fark, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ve ek ödeme zammı verilecek. Yaşlılık aylığıyla evde yakınlarına bakanların geliri de artacak. Memur emeklilerine temmuzda toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 zam yapılacak. Ayrıca ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Bunların yanı sıra her ay ödenen maaşın yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de yeni aylık üzerinden hesaplanacak. Memur temmuzda 3 zam alacak. Maaşlara temmuzda toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 zam yapılacak. Yılın ilk yarısında TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı da verilecek. Ayrıca memurlara her ay ödenen aile yardımı da artacak. 2018 Yılı Programı'na göre, memur maaşlarına temmuzda yüzde 3.5 zam ve yüzde 0.02 enflasyon farkı yansıtılacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, eş yardımı da 231.64 liradan 239.79 liraya yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28 liradan 56.20 liraya, 6 yaş üstü için 27.14 liradan 28.10 liraya ulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olanlara ödenen 340 lira, 352 liraya çıkacak.

TEMMUZ'DA TÜM MAAŞLARA ZAM

Sosyal güvencesi olmayan ve geliri düşük olanlara ödenen 65 yaş aylığı da temmuzda artacak.

Yüzde 3.52'lik memur zammı tahminine göre, 3 aylık ödeme 825 liraya çıkacak. Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara sağlanan destek tutarı da temmuzda memur zammıyla artacak.

Aylık bin 85 lira olan ödeme, yüzde 3.52'lik zam tahminine göre bin 123 liraya ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisine temmuzda ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

2018 Yılı Programı'nda, zammın yüzde 4.02 olabileceği öngörüsü yer alıyor. Eğer yüzde 4.02'lik zam tahmini gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş olan 4 bin 481 lira 26 kuruş ise 4 bin 661 lira 40 kuruşa yükselecek. Ayrıca temmuzda maaşlar artacağı için, her ay ödenen ek ödeme de yükselecek

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