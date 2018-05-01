01 Mayıs 2018 Salı16 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:17Güneş 05:56Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:07Yatsı 21:39
    • 30°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 104.283 -3.10
  • Altın: 172,081 0.16
  • Dolar: 4,0866 0.40
  • Euro: 4,9180 -0.15

Sağlıkta mucize yaşandı! Dünyaya örnek olduk

»
Sağlıkta mucize yaşandı! Dünyaya örnek olduk
2002’den önce sağlık sistemi uzun kuyruklarla gündeme gelirken günümüzde vatandaşlar modern hastanelerde diledikleri zaman şifa buluyor. Türkiye, geçen 16 yılda bölgenin sağlık üssü haline geldi.
Sağlıkta mucize yaşandı! Dünyaya örnek olduk Sağlıkta mucize yaşandı! Dünyaya örnek olduk Sağlıkta mucize yaşandı! Dünyaya örnek olduk

 

AK Parti’nin 16 yıllık kesintisiz iktidarı döneminden tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da devrim niteliğinde projeler ve yenilikler hayata geçirildi. Hastanelerde yaşanan doktor ve eczane kuyruklarından, dünyaya örnek olan bir modele geçişi başaran AK Parti hükümetlerinin sağlık alanındaki mucizesi, sınırları aşarak Türkiye’yi uluslararası bir sağlık üssü konumuna da taşıdı.  

KUYRUK İŞKENCESİ SONA ERDİ

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından günümüze kadar geçen 16 yıllık sürede, özel hastanelerin acil servislerinin vatandaşa açılmasından aile hekimliği uygulamasına, kanser tarama merkezlerinden mega proje Şehir Hastaneleri’ne varana kadar sağlık alanında gerçekleştirilen birçok reformlar yapıldı. AK Parti’nin sağlık politikaları hastanelerin eczaneleri önünde uzuyan ilaç kuyrukları işkencesini sonlandırdı. Ülke genelindeki tüm eczanelerin barkot sistemiyle hizmet vermesini sağlayan düzenleme, vatandaşın istediği eczaneden ilaç temin etmesinin yolunu açtı.

MAĞDUR EDİYORDU

2002 yılı öncesi SSK hastanesi, devlet hastanesi, üniversite hastanesi gibi ayrımlar vatandaşı mağdur ediyordu. Bu uygulamaya AK Parti iktidarı ile son verildi. Kamu hastanelerinin tek elde toplanması sonucu, vatandaşlar sosyal güvencesine bakılmaksızın istediği hastaneden sağlık hizmeti alabilmeye başladı. Ayrıca askeri hastaneler de sivil vatandaşların kullanımına açıldı.

BEBEK ÖLÜMLERi AZALDI

Gebelik ve yeni doğan taramalarının artması sonrası anne ve bebek ölümleri önemli oranda azaldı. Son on yılda bebek ölümleri binde 29’dan 7,6’ya, anne ölümleri ise yüz binde 64’ten 14,7’ye geriledi. Yapılan çalışmalarla kızamık hastalığı da sıfırlandı.

DEV ŞEHiR HASTANELERi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘en büyük hayalim’ dediği şehir hastaneleri tek tek devreye giriyor. Mersin, Yozgat, Isparta ve Adana’daki şehir hastaneleri hasta kabulüne başladı. Bu yıl Ankara Bilkent, Elazığ, Eskişehir, Manisa ve Kayseri’deki hastaneleride devreye girecek. 2023 yılına kadar 31 şehir hastanesi hayata geçmiş olacak. Şehir hastaneleri gelişmiş teknolojiye sahip kampuslardan oluşacak.

HER VATANDAŞA AİLE HEKİMİ

Sağlık ocakları sistemindeki aksaklıklar ve verimsizlikleri gidermek üzere aile hekimliği uygulaması hayata geçirildi. Böylece her vatandaşın en kolay ulaşabildiği noktada bir aile hekimi oldu. Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüten aile hekimleri diğer yandan kronik hastalık ve gebelik takibi de yapmaya başladı. Diğer yandan koruyucu sağlık hizmetlerini de sunan aile hekimleri bu kapsamda çocukluk dönemi aşılama işlemlerini de gerçekleştiriyor. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi sayısının (KETEM) artmasıyla söz konusu hastalıklarda erken teşhis oranları artarak ölüm vakaları azaldı.

BÖLGESEL MERKEZ

Türkiye sağlık hizmetlerinde kat ettiği mesafe ile bölgede de sağlık üssü haline geldi. Bu kapsamda hastanelerin sağlık turizmi kapsamında hizmet vermeye başlamasıyla çok sayıda yabancı hasta tedavi için Türkiye’de tedavi gelmeye başladı. Sağlık turisti sayısı her geçen gün yükseliyor.

MEMNUNİYET ÜST SEVİYEDE

Vatandaşın sabahın erken saatlerinde hastanelerde randevu sırası beklemesi de Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ile son buldu. Tüm bu gelişmeler vatandaşın sağlık hizmetlerinden memnuniyetinin geçtiğimiz 16 yıl içerisinde yüzde 30’dan yüzde 80’lere kadar yaklaşmasına sebep oldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Turist sayısında ilk üç ayda rekor artışTurist sayısında ilk üç ayda rekor artışTürkiye, yılın ilk üç ayında, bütün yılların rekorunu kırarak yüzde 34,88 artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bu dönemde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi İran, Gürcistan, Almanya, Bulgaristan ve Rusya'dan geldi.
Savunma sanayi için dev adım! Yükselmeye başladıSavunma sanayi için dev adım! Yükselmeye başladıKırıkkale'de 500 dönüm arazi üzerine kurulacak Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) arsa tahsisi yapılan Dikmen Savunma Sanayi AŞ temel atmaya hazırlanıyor.
Devlete sınavsız işçi aranıyor! İşte il il listeDevlete sınavsız işçi aranıyor! İşte il il listeİş arayanlara müjde. Devlet, 15 ilde 15 bin 418 kişiye sınavsız, kurayla iş verecek. Süre sınırlı, ilgi çok yoğun. Devlette çalışmak için son başvuru tarihi ne zaman, işçilerin maaşı ne olacak?
Sağlıkta mucize yaşandı! Dünyaya örnek oldukSağlıkta mucize yaşandı! Dünyaya örnek olduk2002’den önce sağlık sistemi uzun kuyruklarla gündeme gelirken günümüzde vatandaşlar modern hastanelerde diledikleri zaman şifa buluyor. Türkiye, geçen 16 yılda bölgenin sağlık üssü haline geldi.
Tesla'da skandal! "Elon Musk kovulsun"Tesla'da skandal! "Elon Musk kovulsun"Model 3’ün yüksek sayıdaki siparişlerine yetişmeye çalışan Tesla, şuana kadar bu hedefinde pek başarılı olamamış görünüyor. Tesla hissedarları ise faturayı şirketin patronu Elon Musk’a kesti ve ünlü ismin görevden alınmasını talep ediyor!
Emekliye ikramiye ne zaman verilecek?Emekliye ikramiye ne zaman verilecek?Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak son dakika emekliye ikramiye müjdesi Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi.
  • Üretimi 3 yılda 14 kat arttı! Kanolaya büyük ilgi01 Mayıs 2018 Salı 11:44
  • Kore barıştı petrol fiyatları düştü01 Mayıs 2018 Salı 11:44
  • İhracat rakamları açıklandı01 Mayıs 2018 Salı 11:42
  • 7500 TL maaş! İstanbul'da Katar izdihamı01 Mayıs 2018 Salı 11:00
  • Alt yapı hazırlıkları tamamlandı! Vatandaşın cebine giren para artacak01 Mayıs 2018 Salı 07:30
  • Milyonları ilgilendiren tasarı Meclis'te01 Mayıs 2018 Salı 07:28
  • IMF: Türkiye 2017'de güçlü şekilde toparlandı01 Mayıs 2018 Salı 06:45
  • Dev anlaşmayı böyle duyurdu! Değeri 3 milyar dolar30 Nisan 2018 Pazartesi 15:20
  • Benzinde ÖTV müjdesi! Depolar ucuza dolacak30 Nisan 2018 Pazartesi 14:00
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı30 Nisan 2018 Pazartesi 12:49
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri