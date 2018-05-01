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Saadet Partisi'nde istifa!

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Saadet Partisi'nde istifa!
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Saadet Partisi (SP) İlçe Başkanı Ramazan Akbalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için partisinden istifa etti.
Saadet Partisi'nde istifa! Saadet Partisi'nde istifa! Saadet Partisi'nde istifa!

Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermemesi nedeniyle Saadet Partisi Kahta İlçe Başkanı Ramazan Akbalık partisinden istifa etti. Akbalık, ‘cumhur’ ittifakında Saadet Partisi’nin de ön koşulsuz olarak yer alması gerektiğini belirterek bu kutlu yürüyüşe omuz verilmesi gerektiğini söyledi. 

"YETER Kİ ERDOĞAN GİTSİN TAVRINDAN VAZGEÇİN"

Saadet Partisi'nin diğer partiler gibi, ‘Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan gitsin’ tavrından vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Ramazan Akbalık, “Bir büyük ulusal değer hali almış Reisi cumhurumuz için ne pahasına olursa olsun yeter ki gitsin tavrından derhal vazgeçmeliyiz. Türkiye yaklaşık 100 yıl sonra halkın deyimiyle sağın Atatürk’ü olarak nitelendirebileceğimiz tarihi bir kişilikle tarihi adımlar atıyor. Bir büyük ulusal değer hali almış reisi cumhurumuz için ne pahasına olursa olsun yeter ki gitsin tavrından derhal vazgeçmeliyiz. Görülen lüzum üzerine Rabbimizin ‘Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılın dağılıp ayrılmayın’ ayeti mucibince cumhur ittifakında hem de ön koşulsuz olarak yer alarak bu kutlu yürüyüşe omuz vermeliyiz. Bu konuda Osmanlıcılık oynanıyor diyenlere uyup kazanımların heba edilmemesi için azami dikkat göstermeliyiz. Toplumun çok çeşitli kesimlerini bir potada eritme başarısı göstermiş bir siyasi hareketin bu baptan olmak kaydıyla Milli Görüş partisi olduğunu söylemek ve haklarını teslim etmek icap eder. Başarılı olması hasebiyle AK Parti'yi kıskanıp çizginin dışında göstermek hele de haset edip ne pahasına olursa olsun ‘yeter ki gitsinler’ diye bir siyaset anlayışı güderek bu kardeşlerimize zarar vermek bize yakışmaz. Unutmayın ki biz Reisi Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile ancak ve ancak hayırda yarışır ve yine onlarla hayırda birleşiriz. Bu gün birleşme günüdür ve bundan sakın geri durmayın” dedi. 

YANLIŞ YOL

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu eleştiren Başkan Akbalık, “Amerikalı yaşlı bir kurt siyasetçi olan ve aşağı yukarı sizinle aynı yaşta siyasette aynen sizin gibi yıldızı bir anda parlayan Senatör Bernie Sanders’a benzetmelerine, size de Bernie gibi zamanın ruhunu yakalamış biri demelerine aldanmayın lütfen. Size tüm ezberleri bozdu bozuyor demelerine de kanmayın. Siyasi geçmişine rağmen karşı mahalleye empati yapıyor dediklerine de bakmayın. Demokratik ortak payda da birleşiyoruz söylemlerini ise hiç duymayın. Tek amaç mevcut iktidarda en hafif deyimle gedik açmak mümkünse mevcut iktidarı alaşağı etmektir. Size anahtar parti haline gelmiş diyenlere vereceğiniz en güzel cevap o anahtarla hayrın kapısını açmak olmalıdır. Öyleyse Cumhur ittifakına katılmanız hayatiyet arz etmektedir. Aksi halde durumunuzu ne hakka ne de halka anlatmanız mümkün olmayacaktır. Biz AK Parti'ye karşı ne CHP gibi muhalefet edebilir ne de AK Parti’ye karşı CHP’nin yanında yer alabiliriz. Tabi eğer şuurumuzu kaybetmediysek. Cumhurbaşkanlığı için ortak bir aday belirleyemediniz. Yanlış hesap Bağdat’tan döndü dönmesine ama bu sefer de dar anlamda İYİ Parti geniş manada sıfır baraj ittifakı için çalışacağınız anlaşılmaktadır. Gerçekten Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderlerinin Recep Tayyip Erdoğan’dan daha iyi olduğuna mı inanıyorsunuz da bu cephede yer alıyorsunuz? Onlar ne yapacak da, ne projeleri ya da nasıl bir eserleri var da ülkeyi daha iyi yöneteceklerine inanıyorsunuz? Saadet Partimiz girdiği bu yanlış yoldan dönmeyecek ve cumhur ittifakında yer almayacak olursa Saadet Partimiz Kahta ilçe başkanlığı görevinden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı. 

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