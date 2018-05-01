AK Parti pusula mesaisi

İttifak kapsamında yapılan değişiklik ile cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ayrı pusulalarda olup tek zarfın içine konduktan sonra tek sandığın içine atılacağı seçmene anlatılacak.

Yeni sistemi yeni oy pusulası ile getirecek olan seçmenin tercihinin geçersiz sayılmaması için AK Parti, 24 Haziran’da ‘bir oy bir oydur’ kampanyası yürütecek. Yeni sistemin getirileri ile proje ve vaatlerin yanı sıra bu nedenle seçim çalışmaları kapsamında vatandaşa nasıl oy kullanacağı da anlatılacak. Seçimlerde geçersiz oy sayısı böylece en aza indirilecek.

AK Parti’de milletvekilliği seçimleri için aday adaylığı başvuruları ve seçim bildirgesinin yazımı devam ederken bir taraftan da seçim çalışmaları hız kazandı. Kampanyada geçmiş seçimlerde meydana gelen geçersiz oy sayısı da en aza indirilmeye çalışılacak. Bu çerçevede oy pusulası üzerinde özellikle durulacak.

PUSULA ANLATILACAK

Bu seçimlerde ilk kez tek zarf tek sandık uygulaması gerçekleşecek. Bunun seçmende karışıklığa neden olmaması için ittifakların yer alacağı yeni oy pusulaları hakkında da bilgilendirme yapılacak. İttifak kapsamında yapılan değişiklik ile cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ayrı pusulalarda olup tek zarfın içine konduktan sonra tek sandığın içine atılacağı seçmene anlatılacak.

KAMPANYALAR AYRI

Bu arada AK Parti hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de parlamento seçimleri için kampanyalar ayrı ayrı yürütecek. AK Parti teşkilatları Cumhurbaşkanlığı kampanyası kapsamında, millete 16 Nisan’da kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacak. Yeni hükümet modeli ile Türkiye’nin eski alışkanlıklarının geride bırakılacağı, daha hızlı ve etkili karar mekanizmasının çalışacağı ortaya konacak. Yeni sistemle birlikte Türkiye’nin ayağına takılmak istenen prangalardan nasıl kurtulduğu vurgulanacak.

HER BÖLGE FARKLI YÖNTEM

AK Parti milletvekilliği seçimi için farklı bir yöntem izleyecek. Özellikle her bölge için hatta bazı büyükşehirler için ayrı bir seçim stratejisini devreye sokacak. Hazırlanan seçim beyannamesinde her ili kapsayan önemli projelere yer verilecek. Propaganda sürecinin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle seçim çalışmaları da buna göre planlanacak. AK Parti özellikle sahur programları düzenleyerek vatandaşa ulaşacak.