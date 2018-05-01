01 Mayıs 2018 Salı16 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:17Güneş 05:56Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:07Yatsı 21:39
    • 32°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 104.283 -3.10
  • Altın: 172,175 0.21
  • Dolar: 4,0916 0.52
  • Euro: 4,9217 -0.07

Resmen adaylık başvurusunu yaptı

»
Resmen adaylık başvurusunu yaptı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusu yaptığı söyledi.
Resmen adaylık başvurusunu yaptı Resmen adaylık başvurusunu yaptı Resmen adaylık başvurusunu yaptı

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, saat 11.00'de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasına gelerek 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

Daha sonra kameraların karşısına geçen Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı olarak adaylık başvurusunu yaptığı söyledi.Perinçek, 100 bin imza toplayıp toplayamayacağına ilişkin, "Biz 100 bin kişiyi Silivri duvarının önüne yığmışız. O 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getiremeyeceğiz? " dedi.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MHP Erdoğan'ın adaylığı için toplanacakMHP Erdoğan'ın adaylığı için toplanacakMHP Grubu yarın saat 12'de toplanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı alacak.
Karamollaoğlu'dan 5Y ve 5A çıkışı: Asla vazgeçmeyeceğizKaramollaoğlu'dan 5Y ve 5A çıkışı: Asla vazgeçmeyeceğizSaadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin prensiplerini anlatırken 5 Y’ye asla izin vermeyeceklerini 5 A’dan ise asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Resmen adaylık başvurusunu yaptıResmen adaylık başvurusunu yaptıVatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusu yaptığı söyledi.
AK Parti pusula mesaisiAK Parti pusula mesaisiİttifak kapsamında yapılan değişiklik ile cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ayrı pusulalarda olup tek zarfın içine konduktan sonra tek sandığın içine atılacağı seçmene anlatılacak.
Saadet Partisi'nde istifa!Saadet Partisi'nde istifa!Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Saadet Partisi (SP) İlçe Başkanı Ramazan Akbalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için partisinden istifa etti.
İYİ Parti'de peş peşe istifalar...İYİ Parti'de peş peşe istifalar...24 Haziran'da yapılacak olan seçim yaklaşmışken büyük deprem! İyi Parti Gemlik İlçe Teşkilatında 66 kişilik kurucu listesinden, kısa süre içinde 5 ismin istifa etmesi partililerde büyük şok yarattı.
  • YSK genelgeyi yayınladı! Son tarih 5 Mayıs01 Mayıs 2018 Salı 10:40
  • Bahçeli'den SP'nin adayı için ilk yorum01 Mayıs 2018 Salı 10:35
  • Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu01 Mayıs 2018 Salı 10:33
  • İşte SP'nin Cumhurbaşkanı adayı: Temel Karamollaoğlu01 Mayıs 2018 Salı 10:18
  • CHP Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açılacak? Tarih belli oldu01 Mayıs 2018 Salı 10:07
  • Rest çektiler! Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı01 Mayıs 2018 Salı 08:00
  • Zaman gazetesi davasında karar açıklandı01 Mayıs 2018 Salı 00:38
  • Kulisleri hareketlendiren AK Parti iddiası!30 Nisan 2018 Pazartesi 16:40
  • Bahçeli'ye 15 CHP'li vekilin dönüşü soruldu30 Nisan 2018 Pazartesi 13:40
  • Bahçeli'den Gül yorumu! Tebrik ediyorum30 Nisan 2018 Pazartesi 13:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri