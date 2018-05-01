Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, saat 11.00'de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasına gelerek 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.
Daha sonra kameraların karşısına geçen Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı olarak adaylık başvurusunu yaptığı söyledi.Perinçek, 100 bin imza toplayıp toplayamayacağına ilişkin, "Biz 100 bin kişiyi Silivri duvarının önüne yığmışız. O 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getiremeyeceğiz? " dedi.
01 Mayıs 2018 Salı16 Şaban 1439
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Resmen adaylık başvurusunu yaptı
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, saat 11.00'de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasına gelerek 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.
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