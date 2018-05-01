Karamollaoğlu'dan 5Y ve 5A çıkışı: Asla vazgeçmeyeceğiz

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin prensiplerini anlatırken 5 Y’ye asla izin vermeyeceklerini 5 A’dan ise asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Saadet Partisi'nin 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı Temel Karamollaoğlu oldu.

Toplumun tüm kesimleri tarafından ilgiyle takip edilen Saadet lideri Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenirken Karamollaoğlu konuşmasında çok önemli açıklamalara imza attı.

Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin prensiplerini anlattı.

"Biz dün söylediğimizi hiç yokmuş gibi addedip onun tam tersini icraata hiçbir zaman koymayız. Biz sözümüzün eriyiz" açıklamasında bulunan Karamollaoğlu, bunları söylerken kimseyi kırmak ve küçük düşürmek niyetinde olmadıklarının da altını çizdi.

Karamollaoğlu, "5 Y’ye asla izin vermeyeceğiz, 5 A’dan da asla vazgeçmeyeceğiz. Söz veriyorum, bizim yönetimimizde yolsuzluğa, yandaşlığa, yalakalığa, yasağa ve yağmaya hiçbir zaman yer olmayacaktır. Biz garip gurebanın hakkını yetim hakkı korur gibi koruyacağız, ihalelerden şeffaf, denetlemede son derece titiz olacağız. Çevremizde yalakaların öbekleşmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

OHAL’i de eleştiren Saadet lideri Karamollaoğlu, "İktidara geldiğimizde ilk alacağımız kararlardan birisi OHAL düzeninin kaldırılması olacaktır. Şiddete başvurmadığı müddetçe hiçbir fikrin ve düşüncenin yasaklanması yoluna gitmeyeceğiz. 5 A’dan ne kastettiğimizi de arz etmek istiyorum, akıl hakkın insana bahşettiği en büyük nimettir. Kamil akıl bir iyin sonunu görmek demektir. Akıl ile hareket etmezseniz ‘15 günde Şam’da namaz kılacağız’ derken, sonra 15 yılda işin içinden çıkamazsınız. Türkiye’yi tek akıl ile değil, ortak akıl ile yönetme yoluna gideceğiz. Bu istişare demektir. İkincisi adalettir. Bir kararname ile onbinlerce garibanı işinden, evinden eden, arkası olanı görmezden gelen bir anlayışa son vereceğiz. Hakim teminatını mutlaka tesis edeceğiz. Hakimin adil karar verebilmesi için elinde bir teminatı yok. Mahkeme kürsüsünde derdest edilen hakimler var. Onu gördükten sonra arkasından gelenin dürüstçe karar vermesini beklemek herhalde saflık olur. En önem verdiğimiz konulardan birisi de ahlaktır. Ahlak bir toplumun mayasıdır. Ahlak ve maneviyat olmadan bir ülke kalkınamaz. Yönetimde, siyasette ahlakı mutlaka hakim kılacağız. Ardından da adanmışlık ve asalet gelir. Adanmışlık ve asalet nedir, görmek isteyen varsa işte bu tabloya baksın" açıklamasında bulundu.

Saadet lideri Karamollaoğlu'nun 5Y ve 5A kuralı:

5Y ile mücadele edeceğiz;

* Yolsuzluk

* Yasaklar

* Yalan

* Yalakalık

* Yandaşlık

5A'dan asla ayrılmayacağız;

* Akıl

* Adalet

* Ahlâk

* Adanmışlık

* Asalet