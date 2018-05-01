01 Mayıs 2018 Salı16 Şaban 1439
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Bankalara para taşıyan araç soyuldu!

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Bankalara para taşıyan araç soyuldu!
Konya'da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.
Bankalara para taşıyan araç soyuldu! Bankalara para taşıyan araç soyuldu! Bankalara para taşıyan araç soyuldu!

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