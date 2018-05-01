Olay, Ulu Mezarlık’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, son günlerde Ulu Mezarlık’ta akşam saat 21.00’den sonra ağlama sesi duyduğunu iddia eden vatandaşlar polise haber verdi.
Görgü tanıklarının iddiasına göre, 4 gündür mezarlığa gelen gizemli kız farklı mezarların başında ağlıyor. İnsanları görünce karanlıkta kaybolan kız bir süre sonra tekrar ortaya çıkıyor.
Esrarengiz olay karşısında vatandaşlar polisi arayarak olayın aydınlatılması için yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gizemli kız polis ekipleri ve vatandaşların aramasına rağmen bir türlü bulunamadı.
01 Mayıs 2018 Salı16 Şaban 1439
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Mezarlıkta ağlayan kız sesi...
Olay, Ulu Mezarlık’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, son günlerde Ulu Mezarlık’ta akşam saat 21.00’den sonra ağlama sesi duyduğunu iddia eden vatandaşlar polise haber verdi.
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