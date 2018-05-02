02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
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Muhalefette 4 parti ittifakta anlaştı!

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Muhalefette 4 parti ittifakta anlaştı!
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçimlerde ittifak için anlaştı.
Muhalefette 4 parti ittifakta anlaştı! Muhalefette 4 parti ittifakta anlaştı! Muhalefette 4 parti ittifakta anlaştı!

Son Dakika! CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapmak için anlaşmaya vardı.

CNN Türk'ün geçtiği son dakika haberine göre İttifakın ismine liderlerin karar vereceği ve perşembe günü ittifakın ilan edileceği öğrenildi.

Muhalefetteki 4 parti 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı aldı. İttifakta CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti yer alıyor. 4 pati de ittifak protokolü üzerinde anlaştı. İttifak Perşembe günü resmi olarak açıklanacak.

Öte yandan İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi. İttifakın milletvekili seçimleri için oluşturulduğu da gelen bilgiler arasında.

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