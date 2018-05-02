02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
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Ünlü işadamına kanlı infazda flaş gelişme

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Ünlü işadamına kanlı infazda flaş gelişme
Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu, işadamı Ömer Faruk Ilıcan'ın öldürülmesine ilişkin, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında iş adamı Tarkan K'nin babası ve kardeşi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.
Ünlü işadamına kanlı infazda flaş gelişme Ünlü işadamına kanlı infazda flaş gelişme Ünlü işadamına kanlı infazda flaş gelişme

Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan'ın, Çayyolu'ndaki evinin önünde 21 Mart 2018'de kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı sonucu, öldürülmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Bu kapsamında polis ekipleri, olaya karıştığı öne sürülen iş adamı Tarkan K'nin yakalanması için 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İŞADAMI TARKAN K'NIN AİLESİNDEN GÖZALTI

Operasyonlarda, aralarında işadamı Tarkan K'nin babası ve kardeşi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul'daki ikametine düzenlenen operasyonda, Tarkan K'nin bulunamadığı ve yakalanması için Türkiye genelinde aramaların devam ettiği öğrenildi.

21 Mart'da evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan (48) evli ve 4 çocuk babasıydı. 

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Ünlü işadamına kanlı infazda flaş gelişmeÜnlü işadamına kanlı infazda flaş gelişmeAnkara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu, işadamı Ömer Faruk Ilıcan'ın öldürülmesine ilişkin, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında iş adamı Tarkan K'nin babası ve kardeşi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.
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