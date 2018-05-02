02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:15Güneş 05:54Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 24°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 104.283 -3.10
  • Altın: 172,002 0.11
  • Dolar: 4,0885 0.45
  • Euro: 4,9081 -0.35

AK Parti'den 24 Haziran sözü: 6. büyük küresel ağ

»
AK Parti'den 24 Haziran sözü: 6. büyük küresel ağ
AK Parti’nin 24 Haziran beyannamesinde küresel vizyon önemli yer tutacak.
AK Parti'den 24 Haziran sözü: 6. büyük küresel ağ AK Parti'den 24 Haziran sözü: 6. büyük küresel ağ AK Parti'den 24 Haziran sözü: 6. büyük küresel ağ

Dünya genelindeki diplomatik temsilcilik sayısının 236’ya yükseldiği vurgulanırken, “Türkiye en büyük altıncı küresel ağ oldu” deniliyor. Beyannamenin mesajı “Dünya mazlumları ve mağdurları için adalet, özgürlük ve demokrasi ideallerini savunacağız” şeklinde.

AK Parti seçim beyannamesine son şeklini vermek üzere hazırlıklarını sürdürayor. Beyannamede Türkiye’ye sınır aşan bir vizyon çizilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı beyannamede dış politika önemli bir yer tutacak. Ortadoğu, Avrupa, Asya, KKTC ve Afrika’ya ilişkin beş başlıkta Türkiye’nin yaklaşımı ilan edilecek. Bu çerçevede Suriye başta olmak üzere bölgesel krizlerde Türkiye’nin çözümde anahtar ülke rolü vurgulanacağı, AB ile ilgili de ‘kazan kazan’ ilkesi kapsamında birlikle pozitif gündemle ilişkilerin güçlendirilmesi hedefin yer alacağı belirtiliyor.

6. BÜYÜK KÜRESEL AĞ

Vizyoner, proaktif bir dış politika izleneceğine vurgu yapılması beklenen beyannamede, Türkiye’nin diplomatik temsilcilik sayısının 236 olduğu ve dünya çapında en büyük altıncı küresel ağ haline geldiğinin altı çizilecek. AK Parti’nin tüm dünya mazlumları ve mağdurları için adalet, özgürlük ve demokrasi ideallerini savunduğu hatırlatılacak. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre taslak seçim beyannamesinde dış politikaya ilişkin yer alması beklenen başlıklar özetle şöyle:

ANAHTAR ROL

Ortadoğu ile asırlardan beridir süre gelen tarihi birikim, kültürel derinlik, coğrafi konum ve beşeri bağlar yakından takip edilmeye devam edilecek. Ortadoğu coğrafyasının büyük tehdit ve sınamalarla karşı karşıya olduğunu ve aynı zamanda önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığı tarihi bir kavşak noktasında olduğuna dikkat çekilecek. Suriye, Irak, Yemen, Libya krizleri başta olmak üzere, bölgede yaşanan tüm gerilimlerde Türkiye’nin anahtar rolü üstlendiğinin altı çizilerek, bu coğrafyanın istikbali için Türkiye’nin önemi vurgulanacak. Filistin meselesinin de Türkiye’nin kırmızı çizgisi olarak kalmaya devam edeceği hatırlatılacak. Filistin ulusal birlik hükümetine yönelik güçlü destek önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin mesajı verilecek.

KAZAN KAZAN İLKESİ

Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakerelerinin AK Parti döneminde ivme kazandığı hatırlatılarak, kazan-kazan ilkesi ile üyelik müzakerelerinin devam etmesi yönünde mesaj verilecek. Vizelerin kaldırılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, mali işbirliğin derinleştirilmesi gibi yeni inisiyatiflerle Türkiye-AB ilişkilerinin pozitif gündem ile güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda çok uluslu platformlarda Türkiye’nin etkinliğini yükseltilmesi planlanıyor. Avrupa’da yükselen aşırı sağın ve İslamafobik saldırılar ile karşı karşıya gelen Türk ve diğer yabancı toplumların hakkının savunmaya da devam edileceği üzerinde durulacak.

RUSYA İLE SIKI İLİŞKİ

Suriye’de garantör ülkelerinden birisi olan Rusya ile ilişkilere de değinildi. Yeni dönemde başta güvenlik, enerji olmak üzere ticari ve kültürel alanlarda Rusya ile olan ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için çaba harcanacak. Türkiye’nin Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi ile başlayan yeni bölgesel kalkınma sürecine daha fazla katkı sağlayacağı bildirilecek. Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde ilişkiler daha ileri bir noktaya taşınacak. Çin’in ‘Kuşak ve Yol’ projesi kapsamında bölgesel ortak kalkınmaya katkı sağlanacak. Beyannamede, 2009 yılında Türkiye’nin Afrika kıtasında toplam 12 büyükelçiliği bulunurken bu sayının bugün 42’ye yükseldiği dikkat çekilecek. Türk şirketlerinin Afrika pazarında daha aktif olabilmesi ve pazar payını arttırabilmesi için girişimler artırılacak.

GÜÇLÜ TÜRKİYE GÜÇLÜ KIBRIS

Beyannamede Kıbırıs da önemli yer tutacak. Kıbrıs’ın stratejik konumuna vurgu yapılarak gerek Doğu Akdeniz’de yapılan doğal gaz arama çalışmaları, gerekse Akdeniz de ciddi bir üs olarak bulunan Kıbrıs’ın Türkiye’nin Akdeniz ve Ortadoğu’da ki merkezlerinden biri olma özelliğine sahip olduğu dikkat çekilecek. Türkiye’nin garantör olduğu KKTC’nin ekonomik altyapısının güçlendirilmesi ve refahının arttırılması için bugüne kadar kararlılıkla atılan adımların devam edileceği vurgulanacak. Kıbrıs’ın stratejik olarak öneminin altı çizilerek, ‘güçlü bir Türkiye, güçlü bir Kıbrıs’ mesajı verilecek.

FETÖ VURGUSU

Beyannamede FETÖ ile mücadele ve örgütün üstlendiği Balkanlar’a da vurgu yapıldı. Türkiye’nin FETÖ terör örgütü ile olan mücadelesinde söz konusu örgütün Balkanlar için oluşturduğu tehdidi anlayarak örgütün Balkanlar’da faaliyetlerine engel olmak üzere Türkiye ile işbirliği yapan ülke yönetimleri ile yakın ilişkilerin ilerletileceği belirtildi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fatih Erbakan'dan çok sert sözlerFatih Erbakan'dan çok sert sözlerFatih Erbakan, CHP ile ittifak içerisinde olan Saadet Partisi yöneticilerinin Milli Görüş'ü temsil edemeyeceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu öfkeden çılgına döndü! Yüzde 64'ü istemiyorKılıçdaroğlu öfkeden çılgına döndü! Yüzde 64'ü istemiyorCHP yandaşı şirketin anket sonuçları, FETÖ talimatlı proje ittifakı çöken Kılıçdaroğlu’nu öfkeden çılgına çevirdi. Terör örgütleri FETÖ ve PKK uzantılarıyla kol kola giren CHP liderine parti tabanının yüzde 64’ü destek vermiyor.
Mason localarından CHP’ye aday baskısıMason localarından CHP’ye aday baskısıİyi Parti’ye 15 vekil transfer eden Kılıçdaroğlu, bu kez de aday baskısı ile karşı karşıya.
AK Parti'den 24 Haziran sözü: 6. büyük küresel ağAK Parti'den 24 Haziran sözü: 6. büyük küresel ağAK Parti’nin 24 Haziran beyannamesinde küresel vizyon önemli yer tutacak.
Muhalefette 4 parti ittifakta anlaştı!Muhalefette 4 parti ittifakta anlaştı!CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçimlerde ittifak için anlaştı.
Kılıçdaroğlu'ndan partililere: Trump'ı getireceğimKılıçdaroğlu'ndan partililere: Trump'ı getireceğimTürkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken, CHP içerisinde büyük bir "aday" krizi yaşanıyor. En son olarak partili kadınların çağrısı üzerine Kılıçdaroğlu "Size Trump'ı getireceğim" dedi.
  • Bozdağ'dan CHP'ye aday eleştirisi01 Mayıs 2018 Salı 16:39
  • Bahçeli'den MHP teşkilatına kritik uyarı!01 Mayıs 2018 Salı 16:21
  • MHP Erdoğan'ın adaylığı için toplanacak01 Mayıs 2018 Salı 13:25
  • Karamollaoğlu'dan 5Y ve 5A çıkışı: Asla vazgeçmeyeceğiz01 Mayıs 2018 Salı 13:15
  • Resmen adaylık başvurusunu yaptı01 Mayıs 2018 Salı 13:02
  • AK Parti pusula mesaisi01 Mayıs 2018 Salı 13:00
  • Saadet Partisi'nde istifa!01 Mayıs 2018 Salı 12:59
  • İYİ Parti'de peş peşe istifalar...01 Mayıs 2018 Salı 11:27
  • YSK genelgeyi yayınladı! Son tarih 5 Mayıs01 Mayıs 2018 Salı 10:40
  • Bahçeli'den SP'nin adayı için ilk yorum01 Mayıs 2018 Salı 10:35
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri