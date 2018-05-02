02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
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Türk hackerlar Yunanistan'ın gündemine oturdu

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Türk hackerlar Yunanistan'ın gündemine oturdu
Yunanistan danıştayının 8 firari FETÖ’cüden birinin serbest bırakılması kararına karşılık Akıncılar, Yunanistan’nın resmi haber ajansına, Adalet Bakanlığı ve birçok devlet bir çok kurumun resmi sitesine siber saldırı düzenledi.
Türk hackerlar Yunanistan'ın gündemine oturdu Türk hackerlar Yunanistan'ın gündemine oturdu Türk hackerlar Yunanistan'ın gündemine oturdu

8FETÖ’cü asker 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan’a kaçarak sığınma talebinde bulunmuştu.

Firari askerler 15 Temmuz’dan beri Yunanistan’da tutuklu halde bulunuyorlardı.

Yunanistan Danıştayı'nın, tutuklu teröristlerden birini serbest bırakma kararına tepki gösteren Cyber-Warrior TIM Akıncılar hacker grubu, "Madem terör örgütlerine destek veriyor, Yunan devleti de bizim için terör devletidir ve kurumları açık hedefimizdir" açıklamasını yapmıştı.

TÜRK HACKERLAR YUNAN ADALET BAKANLIĞI VE RESMİ HABERAJANSININ SİTELERİNİ HACKLEDİ

Bugün gerçekleştirdikleri siber saldırı sonucunda Yunanistan Adalet Bakanlığı’na ait ministryofjustice.gr sitesine, Yunanistan’nın resmi haber ajansı www.amna.gr ve birçok kurumun sayfasını kullanılamaz hale getirdiler.

MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Akıncıların bu saldırı Yunanistan medyası bu saldırıyı birinci haber olarak servis etti. Yunanistan resmi haber ajansı genel müdürü Mihalis Psillos "Türkiye’de seçimlere yaklaşıldıkça bu tür saldırıların artarak devam edeceğine inanıyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Cyber Warrior Akıncılar Ele geçirdikleri websitelerine 15 Temmuz 2016 tarihini zihinlerde canlandıran boğaz köprüsü resimleri ve Türk bayrağı üzerine "15 Temmuz" hain darbe girişimini yapan, insanlarımızı ŞEHİT eden HAİN FETÖ Terör Örgüt üyelerini sahiplenerek sizlerde TERÖRİST’lere ortak oldunuz. Ecdadınızı nasıl denize döktüysek, sizleri de desteklediğiniz HAİN FETÖ Terör örgütünü de denize döküp boğarız..." notunu düştüler.

TÜRKİYE ALEYHİNE YAYIN YAPAN RADYODAN MEHTER DİNLETTİLER

Türk hackerlar ayrıca Yunistan’da Türkiye aleyhtarı yayın yapan Odysseia Radyosu’na gerçekleştirilen siber saldırı sonrasında radyo yayının kontrolünü ele geçirdiler. Yayında dinleyicilere, Osmanlı Devleti’ne ait savaş sırasında kullanılan mehter marşını dinlettiler. 

Akıncılar grubu gerçekleştirdikleri siber saldırı sonrası, şu açıklamalarda bulunuldu:

"Akıncılar olarak, ülkemiz, vatanımız ve dinimize karşı yapılan her türlü saygısızlık ve terör olaylarına sanal alemde karşılığını vermeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki; geciken adalet nefret doğurur!" 

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