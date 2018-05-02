02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
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Müthiş proje açıklandı! Türkiye söz sahibi olacak

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Hükümet, yeni dönemde uzay çalışmalarına öncelik verecek. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “2035’e kadar uzay mekiği projesini hayata geçireceğiz” dedi.
Müthiş proje açıklandı! Türkiye söz sahibi olacak
Müthiş proje açıklandı! Türkiye söz sahibi olacak Müthiş proje açıklandı! Türkiye söz sahibi olacak Müthiş proje açıklandı! Türkiye söz sahibi olacak

Ulaştırma ve haberleşme alanında 15 yılda Türkiye'ye çağ atlatan hükümet, yeni dönemde uzayçalışmalarına öncelik verecek. Türkiye'yi uzayda söz sahibi ülkeler ligine sokmak için çalışmalara hız veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, SABAH'a yaptığı açıklamada siyasi istikrarın birçok kazanımı beraberinde getirdiğini söyledi. 2035'e kadar uzay mekiği projesinin hayata geçirileceğini anlatan Arslan, şöyle devam etti: "Haberleşme de dahil üreteceğimiz uyduların kendi roketlerimizle yörüngeye yerleştirilmesini hedefliyoruz. İnsanlı uzay uçuş programı da başlatılacak. Ay ve Mars programlarının başlatılması, Dünya yörüngesine bir uzay teleskobunun yerleştirilmesi, Milli Navigasyon Uydu Sistemi'nin geliştirilmesi ve hibrid ile elektrikli hava araçlarının geliştirilmesi de hedeflerimiz arasında. 2035'e kadar, uzaya güneş panelleri yerleştirip, buradan üretilecek elektrik enerjisini radyo frekans dalgaları ile ülkemiz de dahil dünyanın herhangi bir yerine ulaştırmayı planlıyoruz."

6 BİN KM DEMİRYOLU

Bakan Arslan, 2023-2035 arasında 6 bin km ilave hızlı demiryolu yaparak demiryolu ağının 31 bin km'ye çıkartılması, yüksek teknoloji altyapısına sahip demiryolu sanayisinin tamamlanması ve demiryolu ürünlerinin dünyaya pazarlanmasını hedeflediklerini belirtti.

ELEKTRİK ÜRETEN YOLLAR YAPILACAK

Karayollarında da 2035'e kadar akıllı yollar yapacaklarını anlatan Arslan, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan taşıtlara yönelik teşvikler sağlayacaklarını söyledi. Yollara yerleştirilecek güneş panelleri ile üretilecek yenilenebilir enerjinin elektrikli araçların kullanımına sunmayı planladıklarınıbelirten Arslan, "Otoyol uzunluğunun 2023 hedefi olan 8 bin km'ye ilave olarak yapılması planlanan4 bin 130 km otoyol ile birlikte 2035'e kadar 12 bin km'ye ulaşılacak. Çanakkale Boğaz Köprüsü de tam kapasite çalışacak" dedi.

SİBER GÜVENLİKTE HEDEF İLK 5'E GİRMEK

Siber güvenlik konusunda ve posta alanında Avrupa'nın en iyi ilk 5 ülkesi içerisine girilmesinin planlandığını kaydeden Arslan, "Bilgi ve iletişim teknolojilerini yaygın ve etkin kullanmayı böylece bu teknolojilerin üretiminde yerli katma değerin artırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Bakan Arslan, denizcilik sektöründe ise ilk hedeflerinin deniz kirliliğine acil müdahale konusunda merkezin akreditasyon sürecinin tamamlanması ve Avrupa ile Orta Asya'da en önemli merkez haline getirilmesi olduğunu söyledi.

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