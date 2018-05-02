02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
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Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan aday adayı oldu

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Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan aday adayı oldu
Yaşının genç olmasına rağmen 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Samsun'dan milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirtti.
Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan aday adayı oldu Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan aday adayı oldu Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan aday adayı oldu

Erdoğan, "Davasına gönül vermiş, liderine sevdalı biri olarak doğduğum ve büyüdüğüm şehir olan Samsun'dan 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçimleri için aday adayı olduğumu açıklıyorum." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Erdoğan, AK Parti Samsun İl Başkanlığına müracaat ederek, milletvekilliği aday adaylığı dosyasını teslim etti.

Samsunlu 20 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti'ye başvuruda bulundu.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Yaşının genç olmasına rağmen 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Samsun'dan milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirten Erdoğan, "Davasına gönül vermiş, liderine sevdalı biri olarak doğduğum ve büyüdüğüm şehir olan Samsun'dan 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçimleri için aday adayı olduğumu açıklıyorum." dedi.

İsmini babasının koyduğunu aktaran Erdoğan, "1998 yılı Ekim ayı doğumluyum. Doğduğum sene ekim ayı, eski takvimi göre Recep ayına denk geliyordu. Babamın Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığı da vardı. Cumhurbaşkanımıza hapis cezası verildiği dönemlerdi. 'Bir güneş batarsa bir güneş doğar' deyip babam Tayyip ismini de ekliyor." ifadelerini kullandı.

 

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