02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:15Güneş 05:54Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 29°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 104.482 0.19
  • Altın: 172,795 0.46
  • Dolar: 4,1018 0.33
  • Euro: 4,9282 0.41

İşte emekliye verilecek ikramiyenin kaynağı

»
Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı ve içinde 81 milyonu ilgilendiren büyük müjdelerin yer aldığı paket sonrası en çok sorulan soru 'kaynak nereden', AK Parti'de seçim ekonomisine mi dönüyor? soruları oldu... İşte yeni paketin kaynağı...
İşte emekliye verilecek ikramiyenin kaynağı
İşte emekliye verilecek ikramiyenin kaynağı İşte emekliye verilecek ikramiyenin kaynağı İşte emekliye verilecek ikramiyenin kaynağı

Başbakan Binali Yıldırım, önceki akşam Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası seçim beyannamesinin ağırlık merkezini oluşturacağını tahmin edilen bir takım vaatlerde vaatleri ve müjdeleri açıkladı.

Paketin içinde Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi biner lira ikramiye, Toplumda ’65 aylığı’ olarak bilinen yaşlı maaşlarına zam, Üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere geri dönme hakkı verilmesi, Vatandaşın devlete olan vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, Tapusu olmayan yapılara yapı kayıt belgesinin verilmesi gibi 7’den 70’e herkesi bir şekilde bir çok müjde bulunuyor.

EN ÇOK MERAK EDİLEN SORU KAYNAK NEREDEN?

90’lı yıllarda yapılan seçimler öncesi bol keseden vaatler ortaya atılınca, işin muhataplarına “kaynak nedir?” “Bu parayı nereden bulacaksınız” sorusu sorulurdu.

2002’den beri Ak Parti hükümetleri ‘seçim ekonomisi’ uygulamadıkları için bu sorunun cazibesi azaldı.

Başbakan Yıldırım’ın önceki gün açıkladığı paketin emekliye ikramiye kısmı takribi 24 milyar liralık bir kaynak gerektiriyor.

Bu durumda, “Ak Parti’de seçim ekonomisine mi dönüyor?” “Kaynak nereden?” sorusu akıllara geliyor.

Soruyu hükümette, ekonomi yönetiminde sandalye sahibi olan bir bakana sordum.

Şöyle bir yanıt aldım:

KAYNAK PAKETİN KENDİSİ

“Kaynak nereden sorusunun yanıtını paketin bütününe bakarak anlayabiliriz. Emeklilere biner lira bayram ikramiyesi demek bütçeden yıllık 24 milyar liranın çıkması anlamına geliyor. Ama paketin geri kalan kısmı ‘gelir getirici’ kalemlerden oluşuyor”

-Mesela?

-Mesela, imar barışı ile toplam 60/70 milyar liralık bir gelir bekleniyor. 36 aylık bir yapılandırma süreci içerisinde bu para bütçeye girecek. Paket ayrıca diğer konularda, vatandaşın devlete olan borçlarına kapsamlı bir yapılandırma imkanı sunduğu için elde edilecek gelirle bütçe disiplininin korunması hedefleniyor.

Bilgileri Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet köşesinden paylaştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Fakıbaba müjdeleri tek tek sıraladı!Bakan Fakıbaba müjdeleri tek tek sıraladı!Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bloomberg HT'nin düzenlediği Tarım ve Gıda Zirvesi’nde konuştu.
Bakanlık açıkladı! Yüzde 8,59 arttı...Bakanlık açıkladı! Yüzde 8,59 arttı...Gümrük Bakanlığı: Nisan'da ihracat, yüzde 8,59 artarak 13 milyar 879 milyon dolar oldu.
İşte emekliye verilecek ikramiyenin kaynağıİşte emekliye verilecek ikramiyenin kaynağıBaşbakan Yıldırım'ın açıkladığı ve içinde 81 milyonu ilgilendiren büyük müjdelerin yer aldığı paket sonrası en çok sorulan soru 'kaynak nereden', AK Parti'de seçim ekonomisine mi dönüyor? soruları oldu... İşte yeni paketin kaynağı...
Borcu olanlar dikkat! 18 ay taksit yapılacakBorcu olanlar dikkat! 18 ay taksit yapılacakBaşbakan Yıldırım’ın açıkladığı dev barış paketi dün Meclis’e sevk edildi, bugün komisyonlarda görüşmelerine başlanması bekleniyor. Paket yasalaştığında devlete tüm borçlar 18 eşit taksit veya kredi kartına taksitle ödenebilecek.
24 Haziran öncesi ABD ve Batı son kozunu oynadı24 Haziran öncesi ABD ve Batı son kozunu oynadıTürkiye'nin İran ve Rusya ile yapacağı ticarette doları rafa kaldırma kararından sonra S&P, notumuzu düşürerek seçimler öncesi tarafını seçti.
Çok maaşa tek emekli ikramiyesi! Detaylar belli olduÇok maaşa tek emekli ikramiyesi! Detaylar belli olduDev yapılandırma ve imar barışı paketi Meclis’te. Düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre yapılandırmalar 36 aya kadar olacak. Emeklilere 1000’er TL ikramiye ‘dosya başına’ verilecek.
  • ABD vermedi yerlisi yapıldı! Envantere giriyor02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:45
  • Müthiş proje açıklandı! Türkiye söz sahibi olacak02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:30
  • Erdoğan'dan bakanlara: Hızla hayata geçirelim02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:20
  • Ankara'da kritik benzin indirimi toplantısı02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:15
  • Rusya ile yeni dönem resmen başladı!01 Mayıs 2018 Salı 15:02
  • Turist sayısında ilk üç ayda rekor artış01 Mayıs 2018 Salı 11:50
  • Savunma sanayi için dev adım! Yükselmeye başladı01 Mayıs 2018 Salı 11:49
  • Devlete sınavsız işçi aranıyor! İşte il il liste01 Mayıs 2018 Salı 11:48
  • Sağlıkta mucize yaşandı! Dünyaya örnek olduk01 Mayıs 2018 Salı 11:47
  • Tesla'da skandal! "Elon Musk kovulsun"01 Mayıs 2018 Salı 11:46
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri