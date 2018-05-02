02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
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Bakanlık açıkladı! Yüzde 8,59 arttı...

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Bakanlık açıkladı! Yüzde 8,59 arttı...
Gümrük Bakanlığı: Nisan'da ihracat, yüzde 8,59 artarak 13 milyar 879 milyon dolar oldu.
Bakanlık açıkladı! Yüzde 8,59 arttı... Bakanlık açıkladı! Yüzde 8,59 arttı... Bakanlık açıkladı! Yüzde 8,59 arttı...

Bakanlığın, nisan ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 7,38 artarak 12 milyar 833 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 9,58 yükselerek 17 milyar 744 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi, bu dönemde yüzde 8,65 artışla 30 milyar 577 milyon doları buldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 15,77 yükselerek 4 milyar 910 milyon dolar oldu.

Nisanda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,3 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 73,8 düzeyindeydi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, nisanda en çok ihracat yapılan fasıl, 1 milyar 957 milyon dolar ile "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" oldu.

Nisanda en çok ihracat yapılan fasıllar, 1 milyar 957 milyon dolar ile "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 191 milyon dolar ile "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler" ve 1 milyar 74 milyon dolar ile "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" olarak belirlendi.

Nisan ayında en çok ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 627 milyon dolar ile "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları" oldu.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Bu ayda en fazla ihracat 1 milyar 126 milyon dolarla Almanyaya yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 19 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 857 milyon dolarla Irak izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 647 milyon dolar ile Çinden gerçekleştirildi. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 630 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 461 milyon dolarla Rusya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından nisan ayında tahsil edilen vergiler 8 milyar 546 milyon lira oldu.

Şirket verileri ve kredi kullanan esnaf sayısı

Nisanda 4 bin 973 limited şirket, 4 bin 124 ticari işletme, bin 908 şube, bin 94 anonim şirket, 89 kooperatif kuruldu.

Türkiye genelinde nisan itibarıyla toplam 1 milyon 705 bin 922 esnaf ve sanatkar bulunuyor.

Nisanda Türkiye genelinde toplam 18 bin 648 esnaf ve sanatkar işletmesi kuruldu, 7 bin 627 esnaf ve sanatkar işletmesi ise kapandı.

Öte yandan mart ayı itibarıyla, yüzde 50 faiz indirimli ve faizsiz kredi kullanan toplam esnaf ve sanatkar sayısı 439 bin 751, kredi bakiyesi ise 21 milyar 29 milyon 915 bin lira olarak gerçekleşti.

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