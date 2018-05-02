Hükümetten 'Abdullah Gül' çıkışı!

CHP - İP- SP- DP ittifakına ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'Bu Türkiye'nin önünü kesme ittifakıdır' dedi. ve sözlerine şöyle devam etti;



"Bunları motive eden, bir araya getiren şey esasında Türkiye'nin çıkarları, geleceği, yapılacak işler falan değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Bunların Cumhurbaşkanımıza karşı olan nefretleri, kinleri akıllarını başından almış, ne yaptıklarını pek bilmiyorlar. Bu ittifak benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz.



ERBAKAN HAYATTA OLSA "HADİ ORADAN" DERDİ



Eminim ki bu ittifak merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmıştır. Çünkü Erbakan Hoca'nın temsil ettiği bütün değerlerin düşmanıdır CHP. Erbakan hayatta olsaydı bunlara "hadi oradan" derdi.



ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI

Abdullah Gül'ün açıklamalarına üzüldüm. Bu tartışmaların ilk başında tavır koyması gerekirdi. Benim hissiyatım büyük bir yanlış yaptı. Siyaseten belki bir siyasinin yapabileceği en büyük hataları hem de itiraflarıyla beraber perçinlemiştir. AK Parti'ye gönül veren herkesin gözündeki saygınlığında büyük bir irtifa kaybetti.