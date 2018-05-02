02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:15Güneş 05:54Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 29°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 104.482 0.19
  • Altın: 172,795 0.46
  • Dolar: 4,1018 0.33
  • Euro: 4,9282 0.41

Doğmamış bebeğe tazminat!

»
Doğmamış bebeğe tazminat!
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, iş kazasında hayatını kaybeden işçinin olay tarihinde henüz doğmamış olan çocuğu için manevi tazminat ödetilmesine karar verdi.
Doğmamış bebeğe tazminat! Doğmamış bebeğe tazminat! Doğmamış bebeğe tazminat!

İstanbul Silivri'de çalıştığı iş yerinde geçirdiği iş kazası sonucu vefat eden işçinin ailesi olayda kusuru bulunanlar hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. Silivri 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davada ifade veren işçinin eşi, çocuğu, annesi, babası ve kardeşi sorumluların cezalandırılması gerektiğini dile getirdiler. Mahkeme, mağdur eş için 94 bin 728 TL maddi, 25 bin 500 TL manevi, çocuk için 33 bin 534 TL maddi, anne ve baba için 17'şer bin lira manevi, kardeşler için 4 bin 750'şer TL manevi tazminatın, kaza tarihi olan 14 Mart 2010 tarihinden itibaren yasal faizi ile ödenmesine hükmetti. Mahkeme, kaza günü henüz doğmamış olan davacı çocuğun manevi tazminat talebini ise reddetti. Kararı davacılar temyiz edince devreye Yargıtay21. Hukuk Dairesi girdi.

'TAZMİNAT CAYDIRICI OLMALIDIR'

Kararda, hüküm altına alınan tazminatların davalılardan müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre tahsiline karar verilmek gerekirken, davalıların kusurları oranlarında sorumluluklarına karar verilmesinin yasalara aykırı olduğu hatırlatıldı. Manevi tazminatın tutarını belirleme görevi hakimin takdirine bırakılmasına rağmen, hükmedilen tutarın uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan üzüntüyü hafifletici olması gerektiği vurgulandı. Gelişen hukuktaki yaklaşıma da uygun olarak tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği belirtildi. Kararda, davacı eş, anne, baba ve kardeşler yararına hükmedilen manevi tazminatların az olduğuna vurgu yapıldı.

DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA TAZMİNAT

Davacı çocuk U.K.'nin 18 Mayıs 2010 tarihinde doğduğunun kaydedildiği emsal Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Haksız fiil nedeniyle manevi tazminata hak kazanabilmek için haksız fiil tarihinde taraf ehliyetinin bulunması, diğer bir deyişle sağ olması gerektiği açıktır. Medeni haklardan yararlanma ehliyetine sahip her gerçek kişinin yaşadığı sürece taraf ehliyeti vardır. Kişilik sağ olarak doğumla başlar ve ölümle son bulur. Bunun tek istisnası cenin için söz konusu olup hukukumuzda, ceninin medeni haklardan yararlanma (hak ehliyeti) ehliyetinin, geciktirici koşula bağlı bir ehliyet olduğu kabul edilmektedir.Medeni haklardan yararlanma ehliyeti, ceninin kişilik kazandığı anda (tam olarak sağ doğum) gerçekleşir. Ancak geriye etkili olarak ana rahmine düştüğü günden itibaren hüküm doğurur. Haksız fiil tarihindeki cenin sağ olarak doğmak koşuluyla haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat isteyebilir. Somut olayda 18 Mayıs 2010 doğum tarihli davacı U.'nun 14 Mart 2010 olan olay tarihinde sağ olmasa da tıbben cenin halinde bulunduğu açıktır. Dolayısıyla manevi tazminat hukuka aykırı bir eylem yüzünden çekilen elem ve üzüntünün karşılığı olup, davacı çocuk U. bakımından bu durumun doğumla birlikte ortaya çıkacağı ortadadır. Bu nedenle davacı çocuk U. hakkında manevi tazminata hükmetmek gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. O halde, davacıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Doğmamış bebeğe tazminat!Doğmamış bebeğe tazminat!Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, iş kazasında hayatını kaybeden işçinin olay tarihinde henüz doğmamış olan çocuğu için manevi tazminat ödetilmesine karar verdi.
Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan aday adayı olduSamsunlu Recep Tayyip Erdoğan aday adayı olduYaşının genç olmasına rağmen 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Samsun'dan milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirtti.
Türk hackerlar Yunanistan'ın gündemine oturduTürk hackerlar Yunanistan'ın gündemine oturduYunanistan danıştayının 8 firari FETÖ’cüden birinin serbest bırakılması kararına karşılık Akıncılar, Yunanistan’nın resmi haber ajansına, Adalet Bakanlığı ve birçok devlet bir çok kurumun resmi sitesine siber saldırı düzenledi.
Ünlü işadamına kanlı infazda flaş gelişmeÜnlü işadamına kanlı infazda flaş gelişmeAnkara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu, işadamı Ömer Faruk Ilıcan'ın öldürülmesine ilişkin, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında iş adamı Tarkan K'nin babası ve kardeşi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.
İnat etti! Ekmeği şimdi de 65 kuruşa satıyorİnat etti! Ekmeği şimdi de 65 kuruşa satıyorAntalya’da 1 liraya satılan ekmeği 75 kuruşa satarak haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle mahkemece haksız bulunan market işletmecisi, kararı protesto edip ekmek fiyatını 65 kuruşa kadar düşürdü.
Bankalara para taşıyan araç soyuldu!Bankalara para taşıyan araç soyuldu!Konya'da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.
  • Eşini çekiçle öldürdü! Bakın ne dedi..01 Mayıs 2018 Salı 13:06
  • 'Pire Ferhat' da milletvekili aday adayı oldu...01 Mayıs 2018 Salı 11:25
  • Yok artık diyeceksiniz! Üniversitede tez konusu oldu...01 Mayıs 2018 Salı 11:07
  • Taksim'de '1 Mayıs'! şaşırtan görüntü01 Mayıs 2018 Salı 09:32
  • Kurtlar Vadisi'nin adresi belli oldu!01 Mayıs 2018 Salı 09:31
  • Sır cesedin ölüm nedeni ortaya çıktı!01 Mayıs 2018 Salı 09:25
  • Diriliş'ten ayrılıyor!01 Mayıs 2018 Salı 08:26
  • 22 yaşındaki kızın dramı!01 Mayıs 2018 Salı 08:24
  • Berat kandilinde hangi ibadetler yapılmalı?01 Mayıs 2018 Salı 08:23
  • Para isteyen adamı baltayla öldürdü!01 Mayıs 2018 Salı 08:22
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri