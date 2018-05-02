02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
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İmar Barışı ne getiriyor? Bakan açıkladı

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İmar Barışı ne getiriyor? Bakan açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki TRT Haber'de açıklama yaptı.
İmar Barışı ne getiriyor? Bakan açıkladı İmar Barışı ne getiriyor? Bakan açıkladı İmar Barışı ne getiriyor? Bakan açıkladı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşmalarından satır başları;

Belediye başkanlarının kanuna karşı yapmış olmuş oldukları ihale listeleri bitmiş oluyor. Sosyal faydası bunlar. Vatandaş devletle helalleşiyor. Ekonomik faydası hazine arazisi vatandaşa en uygun modelle hazine kazanmış oluyor.

Vatandaşın evi iş yeri yasallaşıyor. Ekonomik olarak da kullanabiliyor. Bunun karşılığında kredi alıyor. İkinci bir fayda. Konut üzerinden iş yeri üzerinden vergiler alınabilecek.

Toplamda bir gelir elde edeceğiz. Öngörülerimiz var ama… Müracaatla birlikte ortaya çıkacak.

Bu bedel kentsel dönüşüm için kullanılacak. Buradan elde ettiğimiz geliri belediyelere üç yıl ödemesiz 0 faizle kredi kullandıracağız. Her yıl ortalama 500.000 hane planlıyoruz. Şehirleri dönüştürüyoruz. En az 150 milyar civarında piyasaya para gelmesini bekliyoruz.

Müteahhit inşaatını denetleyen kişiyi satın almış oluyor. Beni denetle diye para veriyorsunuz, seçenekleriniz var, sizi hakkıyla denetlemesini bekleyebilir misiniz? Dürüstçe yapanlar da var şaibelerin sıkıntıların olduğu yerler de var. Elektronik olarak sıralı yerler olsun. Yapı sahibinin karşısına kim çıkıyorsa o denetlesin, açık pazarlıkla firma aramasın. Fiyatı sabitliyoruz. Eskiden yüzde 1.5'tan başlardı şimdi sabitledik.

Bakanlık olarak pazarlık ettik en uygun fiyata alıyoruz. Bakanlığa yatırılan para daha sonra ilgili firmaya veriliyor. Denetim ile yapan arasındaki bağı kesiyoruz.

Bu okulun okulunu okuyan teknikerlerimiz mahkemelik oluyorlardı onları da gidereceğiz. Bugün yarın komisyonda görüşülür önümüzdeki hafta meclise gelir. Benim anlatacaklarım bu kadar.

İmar barışından sonra deprem tereddütü ortaya çıktı? Depreme dayanıklı olmadı legal olacak deniyor?

- Stokların durumunu anlamaya çalışıyoruz. Kimseye bir avantaj sağlamıyor. Depremsellik ayrı bir konu 80'li yıllarda iskanını almış bazı binaların depremde tam dayanıksız olduğunu biliyoruz. Ruhsattan sonra iskan almamış sağlam olduğunu da biliyorum. Daha sonra yaptığımız bir çalışma var bizim bundan bir sene önce başladık, şehircilik şurası adı altında. Kentsel dönüşüm çalıştık burada akademisyen özel sektör bir araya geldik. Ondan sonra kentsel dönüşümün esaslarını belirlediler. Vatandaşı olduğu yerde dönüştürmek esastır. Bunu getiriyoruz.

Belediyeleri artık vatandaşla muhattap edeceğiz, belediyeler vasıtasıyal iş yaptırmaya çalışacağız. Vatandaşla sıkıntı olan Fikirtepe gibi örneklerin önüne geçmeye çalışacağız. Mahallenin bir merkezin olduğu bir takım mahalleler ortaya çıkacak. Belediyelere yüzde 0 kredi verirken malzemeler yerli ve milli olursa vereceğiz.

Türkiye'den kendi şirketlerimizden karşılarsa vereceğiz. Kapı kolları başka yerden gelirse kullandırmayacağız.

İstanbul'da Avcılar'da 5 kat olan yerde 8 kat çıkılmış 3 kat ilave çıkılmış dubleks yapmış fazladan katlar yapmış bunlar yüzde 3 bedelle bunlara ne olacak?

- Genellikle ruhsata müracaat etmeyen veya eklemeler yapanlar 50-60-70'li yıllar. Sosyal devletin amacı vatandaşın sıkıntısını çekmektir. Eğer göçler başladıysa eğer binlerce insan kentlere geliyorsa vazife bu insanların ev yapacağı ortamı sağlamaktır. Vatandaş mecburen başını sokuyor. İlk günlerde gecekonduları yıkıyorduk sertçe bir müddet sonra plan dahilinde bu işin çözülebileceğini gördüm 15. Günde. Genişçe bir araziyi gecekondu önleme bölgesi ilan ettim ve parseller çıkardım. Üzerinde evi olmayanlar gelsinler 5 lira taksitle ben size arsa vereceğim herkes evini imarlı yeri yapmaya başladı. Bir kat yaptı bir oda yaptı oturdu orada.

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