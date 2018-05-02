Emekli maaşına çifte koruma!

Hükümetin 81 milyon vatandaşa nefes aldıran yeni ekonomi paketi ile yaşlılık aylığı ikiye katlanırken, emeklilere yılda verilecek 2 bin liralık ikramiyeye ise hiçbir şekilde haciz uygulanamayacak

Hükümetin ana hatlarını açıkladığı paketin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Bakanlar Kurulu'nda onaylandıktan sonra Meclis'e gönderilen paketle emekliye iki bayramda verilecek 2 bin liralık ikramiyeye hiçbir şekilde haciz konulamayacak. Sağlık hizmetinden yararlanamayan Genel Sağlık Sigortası borçlusu kalmayacak, Bağ-Kur'luya sigortasını canlandırma fırsatı verilecek. Muhtarlar, çiftçiler, kendi hesabına bağımsız çalışanlar prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırabilecek.

31 MART 2018 BAZ ALINACAK

Emekli olduktan sonra vergi mükellefiyeti tesis ettirerek çalışmaya devam edenler, ödemeleri gereken sosyal güvenlik destek prim borçlarını ödemeyecek. Yapılandırmada 31 Mart 2018 tarihi esas alınıyor. Azami süreler aşılmamak kaydıyla yapılandırılan borçlar 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenebilecek. Borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda faizin yüzde 90'ı alınmayacak.

Hesaplanan tutarın tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Devlet ayrıca tutarı 100 lirayı aşmayan asli amme alacaklarından vazgeçiyor. Tutarına bakılmadan bu asıllara bağlı aslı ödenmeyen fer'i alacakların tutarı 200 lirayı aşmayanlar da talep edilmeyecek.

MATRAH ARTIRAN YAŞADI

Geçmış beş yıla ait matrah artışı yapanlara kolaylık getiriliyor. Vergi takibinde olan bütün mükelleflere kolaylık sağlanıyor. Kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ile bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat çıkarılmayacak. Matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların yüzde 50'si kârlarından mahsup edilmeyecek.

MUHTAR VE ÇİFTÇİYE İKİNCİ ŞANS

Muhtarlar, çiftçiler, kendi hesabına bağımsız çalışanlar prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırabilecek. Durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek hesaplanmasını talep edebilecek. Borcun tamamı ilk taksit süresinde ödenmesi halinde, durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

KULÜPLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Spor kulüpleri, belediyeler, il özel idarelerinin borçları da yapılandırılıyor. Dört büyük spor kulübünün 7 milyar liranın üzerinde borcu bulunuyor. Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri, devlete borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödeyebilecek. Öte yandan genç girişimcilere prim desteği getiriliyor. Bir yıllık sigorta primleri Hazine tarafından karşılanacak.

ECZANELERE STOK KOLAYLIĞI

Eczaneler stoklarında kayıtlı olup fiilen bulunmayan ilaçları maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilecek. Bu ilaçlar maliyet bedeli üzerinden yüzde 4 hesaplanan KDV ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenecek. Ayrıca, orman alanlarında, Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulabilecek