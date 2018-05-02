Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Altın fiyatları yine yükselmeye başladı! 2 Mayıs Çarşamba 2018 bugün çeyrek altın kaç lira? Altın bugün yine yükseklerden uçmaya başladı. Güne yükselişle başlayan altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı.

Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Altın fiyatları sabah artmaya başladı ve tekrar yükselişe geçti. Altında Kasım ayından beri yükseliş gözlemlenmeye devam ediyor. 2 Mayıs Çarşamba altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükseliş yaşandı. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 172-173 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. 2.5.2018'de İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

172,93 liradan alınırken, 173,00 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 274,70 liradan alınırken 280,92 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 547,69’dan alınırken 561,83 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1149,00 liradan alınıp 1161,00 liradan alıcı buluyor.