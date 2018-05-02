Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? işte tarih

Emekliden öğrenciye, konut sahibinden girişimciye, muhtarlardan çiftçiye, devletle borcu olan kesimden iş dünyasına kadar 81 milyonu kapsayan dev paketle hem devletin kasası hem de vatandaşın cebi dolacak.

Emekliler bayram ikramiyesinde muradına erdi. 12 milyon emekli, gaziler ve şehit yakınları artık yılda 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Her yıl Ramazan Bayramı öncesinde bin lira, Kurban Bayramı öncesinde bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.

Bayram ikramiyesinden, vefat eden emeklilerin maaşlarını alan yakınları da hisseleri oranında yararlanacak. Meclis'e sunulan tasarının hızla yasalaşması planlanıyor. İlk ikramiyenin önümüzdeki ay Ramazan Bayramı'ndan önce 13 Haziran'da ödenmesi bekleniyor.



HACİZ-KESİNTİ YOK

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödeneğe imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Ödemeler, evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmayacak. Ödemelerden kesinti yapılmayacak ve bu ödemeler haczedilemeyecek.

YAŞLIYA BiN 500 TL

65 Yaşını doldurmuş vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı, yaklaşık 2 kat artırılıyor. Daha önce memur aylık katsayısı ile çarpılan 2.332 gösterge rakamı yerine 4.387 ile çarpılarak bulunacak rakam tutarında aylık bağlanacak. Halen yaşlılara aylık 265,79, 3 aylık da 797,38 lira ödeniyor. Aylık tutar 500 liraya, 3 aylık tutar da bin 500 liraya yükselecek.

SGDP SİLİNİYOR

Emekli olduktan sonra vergi mükellefiyeti tesis ettirerek çalışmaya devam edenler, ödemeleri gereken Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) borçlarını ödemeyecek. Bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan Sosyal Güvenlik Destek Primi borçları ve bu borca bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar terkin edilecek.

YAPILANDIRMA VAR

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen emekli aylıklarıyla ilgili alacaklar da yapılandırılacak. Belirtilen şartlarda yapılan ödemeyle bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecek. Tasarıyla, iş kazası, meslek hastalıkları gibi nedenlerle SGK'nın işverene rücu edilen alacakları yeniden yapılandırılıyor.

Bu hafta Meclis'te görüşülecek olan borç yapılandırması ve sosyal reform paketinin ekonomik büyüklüğünün 100 milyar lirayı aşması bekleniyor.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.