02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:15Güneş 05:54Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 31°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 103.896 -0.37
  • Altın: 174,315 1.34
  • Dolar: 4,1373 1.19
  • Euro: 4,9643 1.15

Ankara'yı sallayan Ali Babacan iddiası!

»
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylıktan vazgeçmesi sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir arayışa girdi. Kılıçdaroğlu'nun Gül'den sonra Ali Babacan'a teklif götürdüğü iddia ediliyor.
Ankara'yı sallayan Ali Babacan iddiası!
Ankara'yı sallayan Ali Babacan iddiası! Ankara'yı sallayan Ali Babacan iddiası! Ankara'yı sallayan Ali Babacan iddiası!

Abdullah Gül ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'dan aday olmasını istedi.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ü aday göstermeyi planlayan Saadet Partisi ile CHP, Meral Akşener'i ikna edemeyince yeni planlar yapmaya başladı.

Erdoğan'ın karşısına güçlü bir aday çıkarmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, rotayı AK Parti hükümetlerinde birçok kez görev alan Ali Babacan'a çevirdi.

KILIÇDAROĞLU-BABACAN GÖRÜŞMESİ: Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları, Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar gündeme getirdi.

Yaşar, "Kılıçdaroğlu şapkadan tavşan çıkarabilecek mi?" başlıklı yazısında, CHP ile Ali Babacan arasında adaylık için ilk görüşmenin gerçekleştiğini söyledi.

Batuhan Yaşar, "Ali Babacan’ın isminin CHP ile yoğun bir şekilde anıldığını belirtelim.. İçeriden gelen bilgilere göre Abdullah Gül olmayınca Ali Babacan’la görüşmelere başladı.." ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ankara'yı sallayan Ali Babacan iddiası!Ankara'yı sallayan Ali Babacan iddiası!11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylıktan vazgeçmesi sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir arayışa girdi. Kılıçdaroğlu'nun Gül'den sonra Ali Babacan'a teklif götürdüğü iddia ediliyor.
MHP'den son dakika Erdoğan kararıMHP'den son dakika Erdoğan kararıMHP TBMM Grubu, cumhurbaşkanı seçimi için aday belirlemek üzere toplandı. MHP Grubu’nun adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Devlet Bahçeli'ye 4 partinin ittifakı sorulduDevlet Bahçeli'ye 4 partinin ittifakı sorulduCHP, İYİ Parti, SP ve DP’nin ittifak konusunda anlaşmalarını olumlu bulan MHP lideri, MHP-AK Parti ittifakını eleştirmelerine değinerek "Aynı noktaya geldiler." dedi.
Vaatlerini açıklamaya başladıVaatlerini açıklamaya başladı24 Haziran'da yapılacak seçimlerde partisinin iktidara geleceği hayalini kuran Baş, asgari ücreti 5 bin liraya çıkaracağını söyledi.
Baykal'a 24 Haziran teklifi!Baykal'a 24 Haziran teklifi!CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun, Baykal'a 'Aday olmak ister misiniz?' dediği, Baykal'ın ailesiyle görüşmek üzere süre istediği öğrenildi.
Hükümetten 'Abdullah Gül' çıkışı!Hükümetten 'Abdullah Gül' çıkışı!Başbakan Yardımcısı Bozdağ, katıldığı canlı yayında muhalefetin ittifak arayışına ve Abdullah Gül'ün adaylık tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
  • AK Parti'den BBP açıklaması! Karar çıktı02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:44
  • Yazışmalar ortaya çıktı! Bakan'ı ele geçirme planı02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:40
  • Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi!02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:00
  • 4 parti anlaştı! Protokol yarın imzalanacak02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:38
  • Seçmen listeleri askıya çıkarıldı!02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:37
  • Fatih Erbakan'dan çok sert sözler02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:45
  • Kılıçdaroğlu öfkeden çılgına döndü! Yüzde 64'ü istemiyor02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:37
  • Mason localarından CHP’ye aday baskısı02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:15
  • AK Parti'den 24 Haziran sözü: 6. büyük küresel ağ02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
  • Muhalefette 4 parti ittifakta anlaştı!02 Mayıs 2018 Çarşamba 00:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri