02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:15Güneş 05:54Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 31°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 103.896 -0.37
  • Altın: 174,315 1.34
  • Dolar: 4,1373 1.19
  • Euro: 4,9643 1.15

Alkol alıp erkeğe tecavüz etmişlerdi! İğrenç olayda yeni gelişme

»
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, T.A. adlı erkeğe alkollüyken tecavüz edip, kaydettikleri görüntüyle şantaj yaparak bir hafta boyunca tecavüzü sürdürmekle suçlanan M.T. ve M.A.'ya , verilen beraat kararının bozulmasının ardından savcı mütalaa verdi.
Alkol alıp erkeğe tecavüz etmişlerdi! İğrenç olayda yeni gelişme
Alkol alıp erkeğe tecavüz etmişlerdi! İğrenç olayda yeni gelişme Alkol alıp erkeğe tecavüz etmişlerdi! İğrenç olayda yeni gelişme Alkol alıp erkeğe tecavüz etmişlerdi! İğrenç olayda yeni gelişme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, T.A. (26) adlı erkeğe alkollüyken tecavüz edip, kaydettikleri görüntüyle şantaj yaparak bir hafta boyunca tecavüzü sürdürmekle suçlanan M.T. (42) ve M.A.'ya (34), verilen beraat kararının bozulmasının ardından yeniden görülen davada savcı mütalaa verdi. Savcı, 'cinsel saldırı' eylemlerinden dolayı 13 yıl ile 31,5 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 10,5 ile 36,5 yıla kadar, şantaj suçundan ise 1 yıldan 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

İncirliova'nın Yazıdere Mahallesi'nde yaşayan T.A., 2016 yılının Şubat ayında, arkadaşı M.A. ve M.T. ile birlikte çiftlik evine gitti. Burada geç saatlere kadar alkol alan 3 kişiden ev sahibi M.T. ve M.A., iddiaya göre T.A.'ya tecavüz etti, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Sonraki günlerde görüntüyü şantaj olarak kullandıkları belirtilen M.A. ve M.T., T.A.'yı tehdit ederek tecavüze bir hafta boyunca devam etti. T.A. jandarmaya başvurup, şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakılan M.A. ve M.T. hakkında Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ, MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ
'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, cinsel istismar ve şantaj' suçlarından tutuksuz yargılanan 2 sanık için 30'ar yıl hapis cezası istendi. Dava dosyasında T.A.'ya tecavüz edilirken kaydedilen video görüntülerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor da yer aldı. Raporda, T.A.'ya tecavüz ettiği öne sürülen kişilerden M.A.'nın şantaj görüntülerindeki kişi olduğu tespit edildi. M.A.'nın görüntülerde teşhis edilmesini, görüntülerin M.T.'nin telefonunda bulunmasını dikkate alan duruşma savcısı, 'cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj' suçunu işlediğini belirttiği sanıkların tutuklanmalarını istedi. Mahkeme heyeti ise yargılama sonrasında iki sanık hakkında beraat kararı verdi.

KARAR BOZULDU, SANIKLAR TUTUKLANDI
T.A.'nın avukatı Tuğçe Torun, mahkemenin verdiği kararın iptali için istinaf başvurusunda bulundu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davada, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı bozuldu.

Aydın'da aynı mahkeme tarafından yeniden yapılan ilk duruşmada, iki sanık tutuklandı. Davanın görülen son duruşmasında savcı esasa yönelik verdiği mütalaasında, tutukluluk hallerinin devamını istediği sanıklar için, cinsel saldırı eylemlerinden dolayı 13 yıl ile 31,5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 10,5 ile 36,5 yıla kadar, şantaj suçundan ise 1 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebinde bulundu. Mağdur avukatı Tuğçe Torun, sanıkların işlediği suçun delillerle kanıtlanması nedeniyle sanıklara üst sınırdan, indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların esasa yönelik mütalaa için savunma yapmaları amacıyla ek süre vererek duruşmayı erteledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Alkol alıp erkeğe tecavüz etmişlerdi! İğrenç olayda yeni gelişmeAlkol alıp erkeğe tecavüz etmişlerdi! İğrenç olayda yeni gelişmeAYDIN'ın İncirliova ilçesinde, T.A. adlı erkeğe alkollüyken tecavüz edip, kaydettikleri görüntüyle şantaj yaparak bir hafta boyunca tecavüzü sürdürmekle suçlanan M.T. ve M.A.'ya , verilen beraat kararının bozulmasının ardından savcı mütalaa verdi.
Marmaris'teki orman yangınını bakın kim çıkarmışMarmaris'teki orman yangınını bakın kim çıkarmışMuğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangını, ormana oyun oynamak için giden 10 yaşındaki 3 çocuğun çıkarttığı ortaya çıktı.
Mezarlıkta ağlayan kız sesi...Mezarlıkta ağlayan kız sesi...Çorum’da bir mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası polisi harekete geçirdi.
Nereye gidiyoruz?Nereye gidiyoruz?Konya'da bir lisede İngilizce öğretmeni olan D.D., kendisi gibi öğretmen olan eşiyle boşanma aşamasındayken öğrencisiyle yakınlaşmaya başladı.
Eşini ve ağabeyini öldüren zanlı yakalandıEşini ve ağabeyini öldüren zanlı yakalandıDiyarbakır'da 6 yıl önce eşi Hasibe (44) ile ağabeyi Selahattin Aşuroğlu'nu (57) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla aranan Yemlihan Aşuroğlu (58), kendisini farklı isimle tanıtarak yaşadığı Kahramanmaraş'ta yakalandı
Karısını ve aşığını öldürdü! Tek kelimelik cevapKarısını ve aşığını öldürdü! Tek kelimelik cevapManisa’da önce iki çocuğunun annesi eşini ardından da eşinin aşığı olduğu iddia edilen direksiyon hocasını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
  • Duruşmada soğuk duş! "O ölmedi, mezarda maket var"25 Nisan 2018 Çarşamba 12:20
  • 113 yıllık tarihi mektep tarihe ışık tutuyor24 Nisan 2018 Salı 12:16
  • Zehirli balık kedileri telef etti24 Nisan 2018 Salı 12:15
  • Uyuşturucu hapları baca deliğine saklamış!23 Nisan 2018 Pazartesi 12:21
  • Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak23 Nisan 2018 Pazartesi 11:58
  • TCDD'den çalınan 2,5 ton demir ele geçirildi23 Nisan 2018 Pazartesi 11:47
  • Evlere girip altın çalan hırsızlar tutuklandı23 Nisan 2018 Pazartesi 11:44
  • Öz kızına cinsel istismardan tutuklandı!21 Nisan 2018 Cumartesi 12:40
  • Kocasını döve döve öldürdü!19 Nisan 2018 Perşembe 16:44
  • İş adamı otomobilinde 6 kurşunla öldürüldü!18 Nisan 2018 Çarşamba 13:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri