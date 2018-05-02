02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
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Marmaris'teki orman yangınını bakın kim çıkarmış

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Marmaris'teki orman yangınını bakın kim çıkarmış
Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangını, ormana oyun oynamak için giden 10 yaşındaki 3 çocuğun çıkarttığı ortaya çıktı.
Marmaris'teki orman yangınını bakın kim çıkarmış Marmaris'teki orman yangınını bakın kim çıkarmış Marmaris'teki orman yangınını bakın kim çıkarmış

İçmeler Mahallesi’nde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan ormanyangınında 1 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. 

Yangının başladığı kayalıkların üstünde kibrit kurularının bulunması sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yangın ile ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıkları güvenlik kamera tespitleri ve olay yerindeki deliller toplandı ve çalışmalar gece boyunca sürdü. 

Yapılan araştırma sonunda yangını 10 yaşında 3 çocuğun çıkarttığı anlaşıldı. Çocuklar polise, “3 arkadaş ormana oyun oynamak için gittik. Kayalıklarda ateş oyunu oynamak için kibritleri tutuşturduk. Ancak kibritten çıkan kıvılcım kayalardaki kuru yaprakları tutuşturdu. Alevler bir anda ormana sıçradı. Çok korktuk ve kaçtık” diye konuştular.

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