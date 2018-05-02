Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Karacabey Caddesi’ndeki evde geçen yıl kasım ayında meydana gelen olayda, Kemal K.’(48) iddiaya göre, tartıştığı eşi Gülçin’i döverek saçlarından sürükledi. Bu sırada kızları Dilara K. babasına engel olmaya çalıştı. Annesine fiziksel şiddeti sürdüren ve küfreden babasını durdurmak için Dilara evdeki ruhsatsız tabanca ile ona ateş etti. Kurşunlardan biri kafasına diğeri ise göğsüne isabet eden Kemal K., olay yerinde yaşamını yitirirken, genç kız olayda kullandığı tabanca ile polise gidip teslim oldu.
CİNSEL TACİZ İDDİASI
Dilara K. emniyette verdiği ifadesinde, "Babam uyuşturucu kullanıyordu. Bağımlı hale gelmişti. Zaman zaman bana cinsel tacizde de bulunuyordu. Olay gecesi astım hastası anneme şiddet uygulayıp, ’Sizi öldüreceğim’ diye bağırmaya başlayınca, tabancayla korkutmak amacıyla ateş ettim" dedi. Polis, olay sonrası çelişkili ifadeler veren anne Gülçin K.’yi de gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan anne ve kızı tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından cinayetle ilgili sürdürülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, ’kasten yakınını öldürmek’ suçundan tutuklu bulunan Dilara ile annesi Gülçin K. hakkında ’ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası’ istemiyle dava açtı. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.
02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
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Babasını öldüren genç kız ifade verdi
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