02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:15Güneş 05:54Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 31°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 103.896 -0.37
  • Altın: 174,315 1.34
  • Dolar: 4,1373 1.19
  • Euro: 4,9643 1.15

Dizel otomobiller için yeni umut! Çözüm bulundu...

»
Dizel otomobiller için yeni umut! Çözüm bulundu...
Dizel arabalardaki zehirli NOx salınımını 10'da 1 düzeyine indiren ve Avrupa'nın koyduğu yasal sınırların dahi oldukça altına inildiğini açıklayan Bosch, gözden düşen dizel teknolojisini yeniden diriltebilecek bir çözüm bulduğunu belirtti
Dizel otomobiller için yeni umut! Çözüm bulundu... Dizel otomobiller için yeni umut! Çözüm bulundu... Dizel otomobiller için yeni umut! Çözüm bulundu...

 

Dizel arabaların neden olduğu kirlilik ve emisyon skandalı sonrası gözden düşmeye başlamasıyla birlikte dizel teknolojisine güven oldukça azalmıştı.

Dizel arabalara olan güvenin sarsılması ve temiz hava kaygısı, ülkelerin birbir dizeli yasaklamaya yönelik adım atmasına yol açmış ve tüketicilerin de elektrikli ve hibrid modellere yönelmesiyle dizel satışlarındaki sert düşüş otomobil üreticilerini de stratejilerini değiştirmeye itmişti.

Dev üreticilerden kimisi bütün dizel modellerin elektrikli versiyonları üzerine çalışmaya başlarken Toyota ve Volkswagen gibid evler ileride dizeli tamamen bırakmaya yönelik planlar açıklamıştı.


VOLKSWAGEN DENEMEYE BAŞLADI

Almanya'dan gelen bir haber ise gidişatı tersine çevirebilir.

Bosch tarafından yapılan açıklamada zehirli NOx salınımını 10'da 1'e düşüren bir teknoloji geliştirildiği açıklandı. Avrupa Birliği kanunları 2017'de yapılan değişiklikle dizel binek araçlarda kilometre başına NOx salınımını maksimum 168 miligrama sabitlemişti. 2020 yılında ise bu düzey 120 miligrama indirilecek.

Bosch ise yeni teknolojisiyle bunu 13 miligrama kadar düşürdüğünü iddia ediyor. Alman otomotiv endüstrisinin kalbinin attığı şehirlerden biri olan Stuttgart'da yapılan basın toplantısında, gerçek sürüş emisyonu (RDE) verilerinin zorlu şehir koşullarında dahi 40 miligramın üzerine çıkmadığı açıklandı.

Volkswagen şimdiden yeni teknolojiyi test etmeye başladı ve Golf serisiyle yola çıktı bile.

İLAVE MASRAF GEREKTİRMEYECEK

Bosch CEO'su Dr. Volkmar Denner, dizel arabaların kaderini değiştirebilecek yeni teknolojinin birkaç ayda geliştirildiğini belirtirken yeni teknolojide kullanılan bileşenlerin de mevcut parçaların geliştirilmiş hali olduğunu açıkladı. Böylelikle ilave parçalara gerek duyulmayacak ve uçuk maliyetler de söz konusu olmayacak.

Denner akıllı ısı yönetim sistemi, yeni geliştirilen hava yönetim sistemi ve ileri düzey yakıt enjeksiyon modülünün bir araya gelmesiyle söz konusu verilerin ulaşılabilir olduğu açıkladı. Üstelik Denner'in iddiasına göre aracın seri mi yoksa yavaş mı kullanıldığı, sıkışık ya da akıcı bir trafikte mi ilerlendiği ya da hava sıcaklığı düzeyinin de bir önemi yok. 

YAKIT TÜKETİMİNİ DEĞİŞTİRMİYOR

Alman devinin ölçümlerine göre NOx emisyonundaki düşüş nedeniyle dizel yakıt tüketiminde bir artış da yaşanmıyor yani benzine göre tasarruf avantajını da koruyor ve iklim dostu özelliklerini de tekrar gündeme taşıyor. 

Dizel motor teknolojisinin henüz tam potansiyelinde ısrarcı olan Bosch, yapay zekayı da adapte ederek içten yanmalı motorlarının hava kalitesine olan etkisinin neredeyse sıfırlandığı bir teknoloji geliştirmeyi planlıyor. Amaç, şu an 1 metreküp havada bulunan ortalama 40 mikrogram NOx miktarından sorumlu teknolojinin payını 40'ta 1'e yani 1 mikrograma indirmek.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin Loughborough Üniversitesi bünyesindeki bilim insanlarının üzerinde çalıştığı projede nitrojen ve oksijenin amonyak kullanılarak ayrıştırılabildiği belirtilmiş ve NOx salınımında yüzde 98 düşüş sağlanabileceği belirtilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dizel otomobiller için yeni umut! Çözüm bulundu...Dizel otomobiller için yeni umut! Çözüm bulundu...Dizel arabalardaki zehirli NOx salınımını 10'da 1 düzeyine indiren ve Avrupa'nın koyduğu yasal sınırların dahi oldukça altına inildiğini açıklayan Bosch, gözden düşen dizel teknolojisini yeniden diriltebilecek bir çözüm bulduğunu belirtti
NASA'dan şaşırtan karar! Görevi iptal edildiNASA'dan şaşırtan karar! Görevi iptal edildiAy'da hidrojen, oksijen ve suya dair bileşenleri araştırmak için bir gezgin robot göndermeyi planlayan NASA, ani bir kararla görevi iptal etmek için düğmeye bastı.
Apple ve Twitter'dan sonra Google da değiştirdiApple ve Twitter'dan sonra Google da değiştirdiApple ve Twitter’ın ardından Google’da emoji değişikliğine gitti. Silah emojisini turuncu renkte su tabancası ile değiştirdi.
Yerli arama motoru artık web’de!Yerli arama motoru artık web’de!Turkcell tarafından geliştirilen ve bugüne kadar yalnızca mobil uygulaması üzerinden kullanılabilen yerli arama motoru Yaani’nin web sürümü yaani.com.tr adresi üzerinden kullanıma sunuldu
AB'den yapay zeka adımıAB'den yapay zeka adımıAB, yapay zeka alanındaki Ar-Ge programlarına 2020 yılına kadar 1,5 milyar avro yatırım yapacak.
5G Türkiye'ye ne zaman gelecek?5G Türkiye'ye ne zaman gelecek?Akıllı telefonlarda kullanılacak olan 5G teknolojisi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
  • İHA gösterecek ATAK vuracak!24 Nisan 2018 Salı 11:40
  • Türk devi düğmeye bastı! Yerlisi geliyor20 Nisan 2018 Cuma 22:08
  • iPhone X tur bindirdi! Android’lerden 3 kat fazla18 Nisan 2018 Çarşamba 13:44
  • Twitter'da erişim sorunu17 Nisan 2018 Salı 22:20
  • BETON PARLATMA NEDİR17 Nisan 2018 Salı 16:33
  • Sohbetin En Yeni Adresi17 Nisan 2018 Salı 16:30
  • İşte İETT'nin sürücüsüz aracı17 Nisan 2018 Salı 15:33
  • Anne babalar dikkat! Hesap makinesi görünümlü büyük tehlike17 Nisan 2018 Salı 09:30
  • İlk kez arenaya çıkıyor!15 Nisan 2018 Pazar 23:08
  • Türk ordusunun rüya projesi15 Nisan 2018 Pazar 08:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri