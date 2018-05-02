02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
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ABD’den çok önemli Türkiye kararı!

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ABD’den çok önemli Türkiye kararı!
ABD'nin Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), ülke sanayisinin İtalya, Güney Kore, Türkiye,İspanya ve İngiltere'den yapılan karbon ve çelik alaşımı telçubuk ithalatından dolayı zarar gördüğüne karar verdi.
ABD’den çok önemli Türkiye kararı! ABD’den çok önemli Türkiye kararı! ABD’den çok önemli Türkiye kararı!

ITC dün yaptığı yazılı açıklamada, bu ürünler için beş yıl süreyle yüzde 147.63'e varan oranlarda gümrük vergilerini sabitlediğini bildirdi.

ITC'nin nihai kararı İtalya, Güney Kore, Türkiye, İspanya ve İngiltere'den yapılan  bazı karbon ve çelik alaşımlı tel çubuk

ithalatını etkiliyor. ABD ticaret bakanlığı Mart ayında bu ülkelerin Amerika pazarında damping yaptıklarını söylemişti. Bakanlık o tarihte

ek gümrük vergisi getirilmesi kararı almış ancak kesin kararı ITC'nin vereceğini belirtmişti. Tel çelik, değişik imalatlarda kullanılan ara sıcak

haddelenmiş çelik ürünü. Söz konusu karara yol açan işlemler geçen yıl Gerdau Ameristeel US Inc, Nucor Corp, Keystone Consolidated Industries of Texas ve Charter Steel adlı imalatçıların   dilekçeleri üzerine başlatılmıştı.

 ABD 2016 yılında tahmini olarak İtalya'dan 12.2 milyondolar, Güney Kore'den 45.6 milyon dolar, İspanya'dan 40.7 milyondolar, Türkiye'den 41.4 milyon dolar ve İngiltere'den 20.5milyon dolar tutarında tel çelik ithal etti. Bu karar Türkiye'de Habaş Sınai ve Tıbbi Gaz İstihsal

Endüstrisi ve İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi şirketlerini etkileyecek.

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