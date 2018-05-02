02 Mayıs 2018 Çarşamba17 Şaban 1439
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Şimşek'ten S&P'ye 'not indirimi' tepkisi

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Şimşek'ten S&P'ye 'not indirimi' tepkisi
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin not indirimi kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şimşek'ten S&P'ye 'not indirimi' tepkisi Şimşek'ten S&P'ye 'not indirimi' tepkisi Şimşek'ten S&P'ye 'not indirimi' tepkisi

Sosyal medya hesabı Twitter hesabında paylaşımda bulunan Şimşek şunları kaydetti: 

*S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, daha önce Türkiye’nin kredi notunu Ağustos’ta gözden geçirmeyi planlanmıştı. Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor.

Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?

Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış.

S&P’nin analizi de yetersiz.

- Aşırı ısınma 2017’nin hikayesi. Kredi hacmindeki artış 2018’de yavaşladı.

- Finansal koşullar 2017’ye oranla daha sıkı.

- Merkez bankası gecikmeli de olsa tepki verdi.

CARİ AÇIKTAKİ ARTIŞ BÜYÜK İHTİMAL GEÇİCİ. ÇÜNKÜ;

- Cari açıktaki bozulma büyük oranda altın ithalatı ve petrol fiyatlarının artışından kaynaklanıyor. 

- Tüketici kredilerindeki yavaşlama cari açıktaki artışı sınırlayacak.

- Ayrıca turizmde ciddi bir toparlanma var.

 *Ayrıca gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz.

- Firmaların kur riskini yönetmeye yönelik önemli bir reformu bugün itibariyle hayata geçiriyoruz

- Yatırım ortamını iyileştirecek çok kapsamlı bir reformu yaptık.

- Seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız

BELİRSİZLİK AZALIYOR

- Merkez Bankası para politikasını basitleştireceğini açıkladı.

- Seçimlerin erkene alınmış olması siyasi belirsizliği azalttı ve piyasalar bu karara olumlu tepki verdi. 

- AB ve ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik önemli gelişmeler var.

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