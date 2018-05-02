Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Saka "Davam, ülkem ve tüm inandığım değerler adına..5,5 aydır büyük bir şeref ve onurla yürütmekte olduğum İYİ PartiTrabzon İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. Saka, istifa gerekçesi ile ilgili ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.
02 Mayıs 2018 Çarşamba17 Şaban 1439
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İYİ Parti'de sürpriz istifa!
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