02 Mayıs 2018 Çarşamba17 Şaban 1439
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Elitaş'tan Şener yorumu: Adaylığı CHP'yi çıldırtır

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı için kulislerde eski bakan Abdüllatif Şener’in adının geçmesine ilişkin olarak, “Bu bizi değil CHP’lileri çıldırtır” dedi.
Elitaş'tan Şener yorumu: Adaylığı CHP'yi çıldırtır
Elitaş'tan Şener yorumu: Adaylığı CHP'yi çıldırtır Elitaş'tan Şener yorumu: Adaylığı CHP'yi çıldırtır Elitaş'tan Şener yorumu: Adaylığı CHP'yi çıldırtır

Elitaş, Meclis’te sohbet ettiği gazetecilerin, Şener’in adaylığını anımsatarak Özgür Özel'in sözlerine atfen yönelttikleri, “sizi çıldırtır mı” sorusunu üzerine şu yanıtı verdi: “Bizi değil ama CHP’lileri çıldırtır. Çılgın CHP’lileri çıldırtır. Çılgın CHP’liler harekete geçebilir."

CHP’deki adaylık sürecinin ülkede bir anamuhalefet sorunu olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Elitaş, “Sayın Kılıçdaroğlu 400 kilometre yürümüştü, herhalde bir 400 kilometre daha yürümesi lazım genel başkanlığını tescil edebilmesi için” dedi.

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