02 Mayıs 2018 Çarşamba17 Şaban 1439
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Hangi Ankara temsilcisi istifasını sundu?

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Hangi Ankara temsilcisi istifasını sundu?
Daily Sabah'ın Ankara Temsilcisi Ali Ünal görevinden istifa etti. Ali Ünal'ın istifasının nedeni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Çin Büyükelçiliği'ne basın ateşesi olarak atanması.
Hangi Ankara temsilcisi istifasını sundu? Hangi Ankara temsilcisi istifasını sundu? Hangi Ankara temsilcisi istifasını sundu?

Tükiye’yi dünyaya anlatan ve kısa sürede İngilizce’nin yanında Arapça, Rusça ve Almanca yayınları ile kendinden bahsettiren Daily Sabah gazetesi’nin başarılı Ankara temsilcisi Ali Ünal istifa etti. 

Ali Ünal'ın Türkiye Cumhuriyeti Çin Büyükelçiliğine basın ateşesi olarak atanması nedeniyle gazete yönetimine istifasını sunduğu belirtildi.

Daily Sabah Ankara temsilciliğine ise Washington’da uzun yıllar gazetecilik yapmış, son olarak TRT World Ankara temsilciliği görevinde bulunmuş Nur Erbay atandı.

Yabancı okurların Türkiye’nin iç ve dış siyasetine ilişkin referans olarak gördükleri Daily Sabah, kuruluşunun 5. yılında Çince yayınlara da başlayacak.

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Hangi Ankara temsilcisi istifasını sundu?Hangi Ankara temsilcisi istifasını sundu?Daily Sabah'ın Ankara Temsilcisi Ali Ünal görevinden istifa etti. Ali Ünal'ın istifasının nedeni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Çin Büyükelçiliği'ne basın ateşesi olarak atanması.
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