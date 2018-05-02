Hangi Ankara temsilcisi istifasını sundu?

Tükiye’yi dünyaya anlatan ve kısa sürede İngilizce’nin yanında Arapça, Rusça ve Almanca yayınları ile kendinden bahsettiren Daily Sabah gazetesi’nin başarılı Ankara temsilcisi Ali Ünal istifa etti.
Ali Ünal'ın Türkiye Cumhuriyeti Çin Büyükelçiliğine basın ateşesi olarak atanması nedeniyle gazete yönetimine istifasını sunduğu belirtildi.
Daily Sabah Ankara temsilciliğine ise Washington’da uzun yıllar gazetecilik yapmış, son olarak TRT World Ankara temsilciliği görevinde bulunmuş Nur Erbay atandı.
Yabancı okurların Türkiye’nin iç ve dış siyasetine ilişkin referans olarak gördükleri Daily Sabah, kuruluşunun 5. yılında Çince yayınlara da başlayacak.