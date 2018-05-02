02 Mayıs 2018 Çarşamba17 Şaban 1439
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Bir ili ayağa kaldıran iddia! Belediye Başkanı konuştu…

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Genç bir kızın birkaç gündür akşam saatlerinde mezarlığa gelerek ağladığı iddiası üzerine yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bir ili ayağa kaldıran iddia! Belediye Başkanı konuştu…
Bir ili ayağa kaldıran iddia! Belediye Başkanı konuştu… Bir ili ayağa kaldıran iddia! Belediye Başkanı konuştu… Bir ili ayağa kaldıran iddia! Belediye Başkanı konuştu…

Olayın aydınlatılması için Çorum Belediyesi tarafından bölgeye güvenlik kamerası yerleştirilirken Belediye Başkanı Gül "Ya yakınını kaybetmiştir ya da yakınını kaybettikten sonra mezarlıklarla ilgili duygusal hale bürünmüş bir vatandaşımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Çorum'da, genç kızın akşam saatlerinde geldiği mezarlıkta bir kabrin başında gözyaşı döktüğü iddiası üzerine, olayın aydınlatılması için söz konusu bölgeye belediye tarafından güvenlik kamerası yerleştirildi.     

İddiaya göre, 28 Nisan'da akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulu Mezarlıkyakınındaki esnaf, bir kabrin başında genç bir kızın ağladığını görünce durumu mezarlık görevlilerine bildirdi.     

Görevlilerce yapılan araştırmada, söz konusu mezarın yakınında kimseye rastlanmadı. Ertesi gün akşam saatlerinde kızın yine mezarlıkta olduğu ihbarı üzerine görevliler, polise haber verdi.     

Ekiplerin mezarlık ve çevresinde yaptığı aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine mezarlık görevlileri tarafından genç kızın başında ağladığı iddia edilen kabre, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" yazısının bulunduğu kağıt bırakıldı.     

MEZARIN YAKININA GÜVENLİK KAMERASI KURULDU

Dün akşam saatlerinde genç kızın yeniden mezarlığa geldiği iddiası üzerine polis ekiplerince yapılan arama çalışmalarından yine sonuç çıkmadı.     

Kentteki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği olayın aydınlatılması, genç kızın kimliğinin tespit edilmesi ve bulunması için Çorum Belediyesi tarafından söz konusu mezarın yakınındaki bir ağaca güvenlik kamerası konuldu.     

Kameranın görüntüleri, mezarlık görevlileri ve polis tarafından takip edilecek.

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