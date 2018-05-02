Torun, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisinin seçim ittifakında anlaştıklarına dair haberleri AA muhabirine değerlendirdi. Baştan beri bu birlikteliğin çeşitli görüşmelerle desteklendiğine dikkati çeken Torun, "CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi baştan bu yana belli bir seviyede görüşmelerini devam ettirdi, şimdi de taban ittifakıyla birlikte süreci tamamlayacak. Bugün bu görüşmelerden bir sonuç alınacağını düşünüyorum." dedi.
ADAYIMIZ PARTİLİ OLACAK
Seyit Torun, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki soruyu da yanıtladı.
"Ben bu yönde ancak tahminimi söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı adayımızın bir partilimizin olacağını düşünüyorum." diyen Torun, herkesin kabul edeceği, "Evet bununla bu süreç tamamlanır" diyeceği bir adaylarının olacağını bildirdi.
02 Mayıs 2018 Çarşamba17 Şaban 1439
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CHP'den aday açıklaması: Partili biri olacak!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cumhurbaşkanı adaylarının partilerinden biri olacağını söyledi.
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