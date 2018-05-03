03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:13Güneş 05:53Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:09Yatsı 21:42
    • 23°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 104.726 0.42
  • Altın: 175,233 1.88
  • Dolar: 4,1572 1.68
  • Euro: 4,9751 1.37

Havadan tespit edilecek! Ağır cezalar gelecek

»
Bakan Özhaseki ‘imar barışı’nın detaylarını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, imar barışı için TOKİ konutlarından örnek vererek, 100 metrekare ev 80 bin lira. Yapı belgesi isteyen % 3’ten 2 bin 400 lira ödeyecek” dedi
Havadan tespit edilecek! Ağır cezalar gelecek
Havadan tespit edilecek! Ağır cezalar gelecek Havadan tespit edilecek! Ağır cezalar gelecek Havadan tespit edilecek! Ağır cezalar gelecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışı düzenlemesi için, “Soruşturmalar, mahkemelik durumlar, ihtilaflar tamamıyla bitiyor” dedi.

İmar barışı ile ilgili gazetecilere bilgi veren Özhaseki, 9 milyon 554 bin bağımsız yapı, 26 milyon 358 bin bağımsız birimin ne kadarının ruhsatlı, iskanlı veya iskana aykırı olduğu konusunda ciddi bir veriye sahip olunmadığını belirterek, “Yüzde 50-60 arasında bir imara aykırılık söz konusu” diye konuştu.

Belediyelerin yıkım kararlarını uygulamayamadığını ifade eden Özhaseki, 100-150 bin konutu yıkacak kimse gelmediği için ihalelerin düştüğünü söyledi. Bazı yerlerde belediye başkanının kendi partisinden olmayanlara ceza yazdığını belirten Özhaseki, düzenlemeyle bu tehlikenin de ortadan kalkacağını kaydetti.

AĞIR CEZALAR GELECEK

Yasanın 31 Aralık 2017’ye kadarki yapıları kapsadığını dile getiren Özhaseki, “Arkasından bu yapım işi devam edecekse işte ağır cezalar o zaman gelmeli” dedi. Belediyelerin arsa üzerinden değil, konut veya işyeri üzerinden vergi alabileceğini anlatan Özhaseki, “Vergi kaybı da önlenecek”dedi. Özhaseki, imar barışından sonra depreme dayanıklı olmayan yapıların legal duruma geleceği yönündeki eleştirilere şu yanıtı verdi:

“Bizim yapmış olduğumuz şey birincisi bir tespit. Ne kadar stok var, bunu görmeye, durumu anlamaya çalışıyoruz. Bu kimseye bir avantaj sağlamıyor. Depremsellik ayrı bir konu. 1960-1980’li yıllarda ruhsat, iskan almış, hiç bir sıkıntısı olmayan bazı binaların depremde tam dayanıksız olduğunu biliyorum. Ama bazı yapıların da ruhsattan sonra iskan almadığı için kaçak durumuna düşmüş, sağlam olduğunu da biliyorum. Bizim yapmış olduğumuz konu sadece bir tespitten ibaret.”

HAVADAN TESPİT EDİLECEK

Hangi binanın kapsama gireceğinin nasıl belirleneceği konusunda ise Özhaseki, “Hava fotoğraflarıyla tespitli her şey. Şu anda bile çekilen hava fotoğrafları var. Gerek kendi kurumumuzun gerekse başka kurumlar tarafından. Ülkede bulunan yapıların tamamı birebir yapı olarak belli. Kimsenin bugün bir şey yapma ihtimali mümkün değil” dedi.

Boğaz’daki mevzuata aykırı yapıların hatırlatılması üzerine Özhaseki, burada ortaya çıkacak imara ve iskana aykırılık sayısının bu çalışmanın 10 binde biri olacağını belirterek, “Orada da zaten değerinin çok üzerinde bir bedel alınarak verilecektir” diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan harekete geçti! Dünya Türkiye'yi konuşacakErdoğan harekete geçti! Dünya Türkiye'yi konuşacakCumhurbaşkanı Erdoğan dümene geçti; Türkiye’nin, dış ticaret ve ihracat çıtasını yükseltecek 15 ülkeye yelken açıldı. Güney Kore’den sonra sıra diğer 14 ülkeye gelecek.
Havadan tespit edilecek! Ağır cezalar gelecekHavadan tespit edilecek! Ağır cezalar gelecekBakan Özhaseki ‘imar barışı’nın detaylarını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, imar barışı için TOKİ konutlarından örnek vererek, 100 metrekare ev 80 bin lira. Yapı belgesi isteyen % 3’ten 2 bin 400 lira ödeyecek” dedi
FED faiz kararını açıkladıFED faiz kararını açıkladıABD Merkez Bankası FED, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. ABD'den gelen son dakika haberlerine göre Fed, faizlerde değişikliğe gitmedi.
Köyüne dönmek isteyene arsaKöyüne dönmek isteyene arsaSivas Valisi Davut Gül, köyüne dönmek isteyenlerin arsa ile ilgili yaşadığı sorunları ortadan kaldırarak destek olacaklarını belirtti. TÜİK verilerine göre İstanbul'da 700 binin üzerine Sivaslı yaşıyor.
Dolarda hareketli dakikalar! Yükselişe geçtiDolarda hareketli dakikalar! Yükselişe geçtiGüne sakin başlayan ve öğleye kadar 4.10 TL seviyelerinde seyreden dolarda öğleden sonra yükseliş yaşanıyor. Dolar 4.16 liraya ulaşırken, euro ise 5 liranın üzerini gördü
Seçim süreci başladı! Yine devreye girdilerSeçim süreci başladı! Yine devreye girdilerTürkiye'deki kritik süreçlere bir şekilde etki etmeye çalışan yurt dışı kaynaklı kredi derecelendirme kuruluşları yine devreye girdi.
  • Şimşek'ten S&P'ye 'not indirimi' tepkisi02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:56
  • ABD’den çok önemli Türkiye kararı!02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:52
  • Avrupa ekonomisinde büyüme yavaşladı02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:48
  • Bakan Fakıbaba'dan Ramazan'da et müjdesi!02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:55
  • Dev İngiliz bankası krizle boğuşuyor!02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:43
  • Fitch'ten Türkiye açıklaması!02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:42
  • Akaryakıt'ta ÖTV kalkıyor mu? Bakan Ağbal açıkladı02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:17
  • Facebook'ta deprem! Dev isim istifa etti02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:25
  • Bugün Atatürk Havalimanı! Akın akın geldiler02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:25
  • Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? işte tarih02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri