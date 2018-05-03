03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:13Güneş 05:53Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:09Yatsı 21:42
    • 23°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 104.726 0.42
  • Altın: 175,233 1.88
  • Dolar: 4,1572 1.68
  • Euro: 4,9751 1.37

Harçlığını biriktirdi başvuru ücretini ödedi

»
Harçlığını biriktirdi başvuru ücretini ödedi
AK Parti, seçilme yaşının 18’e indirilmesine yönelik Anayasa değişikliğinin ardından gençlerin yoğun ilgi gösterdiği partiler arasında öne çıktı.
Harçlığını biriktirdi başvuru ücretini ödedi Harçlığını biriktirdi başvuru ücretini ödedi Harçlığını biriktirdi başvuru ücretini ödedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasete girmeleri konusunda cesaretlendirdiği gençler sahneye çıktı. AK Parti’ye yapılan aday adaylığı başvuruları arasında 18’ini yeni dolduran üniversite öğrencisi Selim Sayın ile 18’ine yeni giren Hatice Avşar dikkat çekti. Sayın’ın adaylık başvuru ücretini, harçlığını biriktirerek sağladığı, Avşar’ın da henüz lise öğrencisi olduğu öğrenildi.

HAFIZ, NOTU 98.8 

Mart 2000 doğumlu olan Hatice Avşar, Ankara 2. Bölgeden milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. 2006 yılında hafızlığa başlayan Avşar, 2010’da Diyanet İşleri Başkanlığı hafızlık sınavını kazanarak hafızlık sertifikasını aldı. 2010’da okula 4. sınıftan başladı. 98.8 not ortalamasıyla ortaokulu tamamladı. Şu anda 11. Sınıfı okuyor. Avşar, aday adaylığıyla ilgili olarak,  “Seçilme yaşının 18’e indirilmesini biz, Türk gençliğine güven olarak görüyor ve bir sorumluluk yüklediğine inanıyorum. Yeni Türkiye’nin inşasında, yeni dünya düzeninin kurulmasında kenarda duran değil, sahada olan, masada oturan Türkiye için gençlik olarak sorumluluk yüklenme adına yola çıkmış bulunmaktayım” dedi. 

SEFERSiZ ZAFER OLMAZ
 
AK Parti’ye başvuruda bulunan gençlerden bir başkası da Selim Sayın. Konya’dan milletvekili aday adaylığı için başvuran Sayın’ın, ailesinin haberi olmadan harçlığını biriktirerek, adaylık başvuru ücretini ödediği öğrenildi. 1999 doğumlu olan Sayın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okurken, aynı zamanda İlahiyat Fakültesi’ne de devam ediyor. Sayın da, “18 yaşa düşürülmesini gençlere verilen bir hediye olarak görüyorum. Gençler olarak bu hediyeyi memnuniyetle kabul ettiğimizi göstermenin bir yoludur aday adayı olmak. Madem bize güvenildi, koca siyaset çınarları, gençleri yönetime ortak etmek istediler, biz de “varız” deriz. Liderimiz Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, sefer bizden, zafer Allah’tandır. Sefere çıkmayanın zafer beklemeye hakkı yoktur” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gençlerden Başbakan’a af teşekkürüGençlerden Başbakan’a af teşekkürüÖğrencilikle ilişiği kesilen 500 bini aşkın kişinin üniversite eğitimine devam etme müjdesi sevindirdi.
Harçlığını biriktirdi başvuru ücretini ödediHarçlığını biriktirdi başvuru ücretini ödediAK Parti, seçilme yaşının 18’e indirilmesine yönelik Anayasa değişikliğinin ardından gençlerin yoğun ilgi gösterdiği partiler arasında öne çıktı.
Esra Bilgiç'ten 'Halime Hatun' mesajı!Esra Bilgiç'ten 'Halime Hatun' mesajı!Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölümü üzerine, seyirciler bunun gerçek olmadığını, yeni bölümde karakterin bir şekilde dizide varlığını sürdüreceği yorumlarında bulundu. Ancak karakterle ilgili Esra Bilgiç'ten dizi hayranlarını üzen bir açıklama geldi
İki ilde sabaha karşı korkutan depremİki ilde sabaha karşı korkutan depremÇanakkale'nin Çan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. Öte yandan sabaha karşı 05:30'da Bolu'da iki dakika arayla 3,8 ve 4 büyüklüklerinde iki deprem oldu.
Hangi Ankara temsilcisi istifasını sundu?Hangi Ankara temsilcisi istifasını sundu?Daily Sabah'ın Ankara Temsilcisi Ali Ünal görevinden istifa etti. Ali Ünal'ın istifasının nedeni ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Çin Büyükelçiliği'ne basın ateşesi olarak atanması.
Doktora götürmek yerine inek dışkısına gömdüler!Doktora götürmek yerine inek dışkısına gömdüler!Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadın, hastaneye götürülmek yerine inek dışkısına gömülünce hayatını kaybetti.
  • Köyün imamı büyük bir faciayı önledi!02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:47
  • Babasını öldüren genç kız ifade verdi02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:43
  • Ankara'da kayınpeder dehşeti! Hamile gelinini...02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:30
  • Ahmet Hakan Kanal D Ana Haber'e veda etti02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:04
  • Doğmamış bebeğe tazminat!02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:47
  • Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan aday adayı oldu02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:50
  • Türk hackerlar Yunanistan'ın gündemine oturdu02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:09
  • Ünlü işadamına kanlı infazda flaş gelişme02 Mayıs 2018 Çarşamba 06:50
  • İnat etti! Ekmeği şimdi de 65 kuruşa satıyor01 Mayıs 2018 Salı 15:05
  • Bankalara para taşıyan araç soyuldu!01 Mayıs 2018 Salı 15:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri