03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Mahmut Tanal Meclis'te rezil oldu

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Fezlekelerin basına yansıması nedeniyle TBMM personelini suçlayan CHP'li Mahmut Tanal, bilgisizliğini ortaya koydu.
Mahmut Tanal Meclis'te rezil oldu
Mahmut Tanal Meclis'te rezil oldu Mahmut Tanal Meclis'te rezil oldu Mahmut Tanal Meclis'te rezil oldu

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, hakkında hazırlanan fezlekenin basına yansıması nedeniyle TBMM personelini suçladı.

Çalışanlar tarafından fezleke hakkındaki bilgilerin basına servis edildiğini savunan CHP'li vekil, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'dan aldığı cevapla rezil oldu.

CHP'li vekil belgelerin sızdırıldığını savundu ancak gerçek çok başkaydı.

Milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin tüm ayrıntıları, TBMM'nin internet sitesinde yayınlanıyor.

"WEB SAYFASINDA YAYINLANDI"

Ayşenur Bahçekapılı'nın Mahmut Tanal'a verdiği cevap, tutanak metinlerine şöyle yansıdı: "Yaptığımız araştırmada ortaya çıkan sonuç şudur: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 8 adet yasama dokunulmazlığı dosyası, Meclis Başkanlığı tarafından, 27 Nisan 2018 tarihinde, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale yapılarak gönderilmiştir. Bu 8 adet dokunulmazlık dosyası kapsamında İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal’ın da 2 adet dosyası bulunmaktadır. Bu havale işlemi… Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 51’inci maddesi gereğince, resmî tezkereyle gelen tezkereler, daha önceki bütün uygulamalarda olduğu gibi aynı günün Gelen Kâğıtlarına alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin “web” sayfasında yayınlanmıştır.

"HEPSİ KAMUYA AÇIKTIR"

Gelen Kâğıtların tümü kamuya açıktır ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin resmî internet sayfasında yayınlanmaktadır. Arzu eden herkes, gazeteciler de dâhil olmak üzere buradaki bilgilere ulaşabilmektedir."

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