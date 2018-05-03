03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Meteoroloji'den uyarı geldi! Bu tarihlere dikkat

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Meteoroloji'den uyarı geldi! Bu tarihlere dikkat
Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminlerine göre 6 Mayıs Pazar ve 7 Mayıs Pazartesi günleri yurt genelinde yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji'den uyarı geldi! Bu tarihlere dikkat Meteoroloji'den uyarı geldi! Bu tarihlere dikkat Meteoroloji'den uyarı geldi! Bu tarihlere dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

PAZAR VE PAZARTESİ GÜNLERİ YAĞIŞLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu tahmin raporununa 5 Mayıs Cumartesi gecesinden itibaren İstanbul ve Marmara çevresinde, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde ise yurt genelinde (bazı bölgeler gök gürültülü) sağanak yağışlı geçecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor

BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDIRNE °C, 29°C
Az bulutlu

ISTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENIZLI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

USAK °C, 28°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri ile Adana çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MERSIN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NIGDE °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SINOP °C, 18°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

GIRESUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AGRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IGDIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli, Rüzgar: Kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuzeyi 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde doğusu doğudan 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı doğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Akdeniz'de sabah 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yağış anında 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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