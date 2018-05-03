03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Bakan müjdeyi verdi! 4 yıl sonra kadroya alacağız

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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin yaptığı açıklamada "Bundan sonraki süreçte öğretmen istihdamını sözleşmeli gerçekleştireceğiz. Dört yıllık çalışma süresi sonunda bu öğretmenlerimizi kadroya alacağız" dedi.
Bakan müjdeyi verdi! 4 yıl sonra kadroya alacağız
Bakan müjdeyi verdi! 4 yıl sonra kadroya alacağız Bakan müjdeyi verdi! 4 yıl sonra kadroya alacağız Bakan müjdeyi verdi! 4 yıl sonra kadroya alacağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bundan sonraki süreçte öğretmenistihdamını sözleşmeli gerçekleştireceklerini, dört yıllık çalışma süresi sonunda öğretmenleri kadroya alacaklarını söyledi.

Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, 10. Kalkınma Planı'nın 2014-2018 yıllarını kapsadığını ve bu planın 2013 yılında Mecliste kabul edildiğini anımsatarak, planda eğitimle ilgili bu yıl sonuna kadarki hedeflerin de yer aldığını ifade etti.

Bu hedeflerden birisinin de "herkesin muhitinde eğitim alması" olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sınav sistemi mevcutken öğrenciye muhitinde eğitimi nasıl sağlayacaksın? Pencereden bakıyorsun, okulu görüyorsun ama evladını göremiyorsun. Niçin? Sınavla öğrenci alan okul sayısı bin 366. Bunlardan Anadolu liselerini seçenleri yüzde 10 kontenjanla alıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimizin yüzde 10'unun sınavla girebileceği okullar olsun. Geriye kalan yüzde 90'ın kendi muhitindeki okula gidebilmesi için bu oranın tutulması lazım. Aksi halde tam tersi olur ve eski sisteme döneriz. Biz eski sistemi getirmek istemiyoruz. Bunun için Anadolu liselerinde yüzde 10 kontenjanı dikkate alındı. Yüzde 10 kontenjan fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine ayrılan kontenjanla doldurulduysa Anadolu liselerine almadık."

Yılmaz, kadrolu öğretmen istihdamının 900 bin, sözleşmeli öğretmen sayısının ise 50 bine yakın olduğunu kaydetti.

Bundan sonraki süreçte öğretmen istihdamının sözleşmeli gerçekleşeceğini belirten Yılmaz, "Dört yıllık çalışma süresi sonunda bu öğretmenlerimizi kadroya alacağız. Milli Eğitim'deki ilgili personel sistemini uygulamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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