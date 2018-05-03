03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Enflasyon rakamları açıkladı! Dolar rekor kırdı

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Enflasyon rakamları açıkladı! Dolar rekor kırdı
TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu Nisan ayında yüzde 1.87 oldu
Enflasyon rakamları açıkladı! Dolar rekor kırdı Enflasyon rakamları açıkladı! Dolar rekor kırdı Enflasyon rakamları açıkladı! Dolar rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,69, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,85 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,06 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %10,40 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada %3,54, çeşitli mal ve hizmetlerde %2,32, ev eşyasında %2,11 ve eğlence ve kültürde %1,67 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %0,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,04 ile haberleşme oldu.

Yıllık en fazla artış %16,75 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %16,45, giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler %12,03 ve lokanta ve oteller %11,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Nisan 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 299 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

DOLAR TARİHİ REKOR KIRDI

Enflasyon rakamlarının açıklanmasından dolar 4.21 seviyesine çıktı. 

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