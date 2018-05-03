Ankara'da neler oluyor? Dörtlü ittifakla son dakika krizi

4’lü ittifak için bugün liderler saat 15.00'te resmi imzaları atacaktı. Ancak CHP'li bir yetkili açıklamanın hafta sonuna kalacağını söyledi...

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP), genel seçimlere ittifakla girme konusunda anlaşmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun bugün saat 15.00'te muhalefet protokolünü imzalayacağı açıklanmıştı. Son dakika iddiasına göre, bazı pürüzler çıktı ve ittifak protokolünün imzalanmasının hafta sonuna kalabilir.

BUGÜN SAAT 15.00'TE AÇIKLANACAKTI... Edinilen bilgiye göre 4’lü ittifak; kuvvetler ayrılığı, güçlü Meclis, toplumsal barış, uzlaşma ve kardeşlik, parlamenter sistemi öngören yeni bir Anayasa temelinde oluşturuldu. İttifaka verilecek ad konusunda 3 seçenek var. “Demokrasi İttifakı”, “Millet İttifakı” veya “Adalet İttifakı” üzerinde duruluyor. Son kararı liderler verecek. Liderlerin bugün saat 15.00'te ittifak protokolünü imzalayacakları açıklanmıştı...

CHP'Lİ YETKİLİ: BUGÜN YAPILMAYACAK... Son dakika iddiasına göre ise CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye elde edebilmek için uzlaştıkları ittifaka ilişkin açıklamanın hafta sonuna kalabileceği bildirildi. Reuters'a bilgi veren CHP'li bir yetkili, basın açıklamasının bugün yapılmayacağını kaydederek, toplantının Cumartesi günü gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

3 CUMHURBAŞKANI ADAY OLACAK... 4 partinin uzlaşmasına göre, CHP, SP ve İYİ Parti, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adaylarını çıkaracak. İkinci turda, en yüksek oyu alan aday desteklenecek. CHP, SP ve İYİ Parti, kendi amblemi ve milletvekili listeleriyle ittifak içinde yer alacak. Demokrat Parti’nin adayları İYİ Parti’nin listesinden seçime girecek.

İŞTE İLKELER... 4 parti, ittifakın ilkeleri konusunda da anlaştı. Bu ilkeler şöyle:

- Kuvvetler ayrılığı (yasama, yürütme ve yargının),

- Güçlü Meclis’in oluşturulması,

- Parlamenter sisteme geçilmesi,

- Toplumsal barış ve uzlaşmanın sağlanması, kardeşliğin güçlendirilmesi,

- Parlamenter sistemi geçişi öngören yeni bir Anayasa’nın yapılması.

İSMİ KONULMADI İMZALAR SAAT 15.00'TE ATILACAK... İttifaka verilecek ad konusunda 3 seçenek ortaya çıktı. “Demokrasi İttifakı”, “Millet İttifakı” veya “Adalet İttifakı” üzerinde duruluyor. İsim konusunda son kararı liderler verecek. Meclis’te 301 milletvekili çıkarma hedefiyle CHP, İYİ Parti, SP ve DP arasında varılan mutabakat doğrultusunda bugün saat 15.00’te ittifak protokolü imzalanacak.