03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:13Güneş 05:53Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:09Yatsı 21:42
    • 30°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 104.883 0.15
  • Altın: 177,020 1.01
  • Dolar: 4,2006 1.04
  • Euro: 5,0305 1.11

Ankara'da neler oluyor? Dörtlü ittifakla son dakika krizi

»
Ankara'da neler oluyor? Dörtlü ittifakla son dakika krizi
AK Parti, MHP ve BBP’nin oluşturduğu “Cumhur İttifakı”nın ardından, Türk siyasi tarihinin ikinci seçim ittifakını muhalefet partileri CHP, SP, İYİ Parti, DP kuruyor.
Ankara'da neler oluyor? Dörtlü ittifakla son dakika krizi Ankara'da neler oluyor? Dörtlü ittifakla son dakika krizi Ankara'da neler oluyor? Dörtlü ittifakla son dakika krizi

4’lü ittifak için bugün liderler saat 15.00'te resmi imzaları atacaktı. Ancak CHP'li bir yetkili açıklamanın hafta sonuna kalacağını söyledi...

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP), genel seçimlere ittifakla girme konusunda anlaşmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun bugün saat 15.00'te muhalefet protokolünü imzalayacağı açıklanmıştı. Son dakika iddiasına göre, bazı pürüzler çıktı ve ittifak protokolünün imzalanmasının hafta sonuna kalabilir.

BUGÜN SAAT 15.00'TE AÇIKLANACAKTI... Edinilen bilgiye göre 4’lü ittifak; kuvvetler ayrılığı, güçlü Meclis, toplumsal barış, uzlaşma ve kardeşlik, parlamenter sistemi öngören yeni bir Anayasa temelinde oluşturuldu. İttifaka verilecek ad konusunda 3 seçenek var. “Demokrasi İttifakı”, “Millet İttifakı” veya “Adalet İttifakı” üzerinde duruluyor. Son kararı liderler verecek. Liderlerin bugün saat 15.00'te ittifak protokolünü imzalayacakları açıklanmıştı...

CHP'Lİ YETKİLİ: BUGÜN YAPILMAYACAK... Son dakika iddiasına göre ise CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye elde edebilmek için uzlaştıkları ittifaka ilişkin açıklamanın hafta sonuna kalabileceği bildirildi. Reuters'a bilgi veren CHP'li bir yetkili, basın açıklamasının bugün yapılmayacağını kaydederek, toplantının Cumartesi günü gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

3 CUMHURBAŞKANI ADAY OLACAK... 4 partinin uzlaşmasına göre, CHP, SP ve İYİ Parti, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adaylarını çıkaracak. İkinci turda, en yüksek oyu alan aday desteklenecek. CHP, SP ve İYİ Parti, kendi amblemi ve milletvekili listeleriyle ittifak içinde yer alacak. Demokrat Parti’nin adayları İYİ Parti’nin listesinden seçime girecek.

İŞTE İLKELER... 4 parti, ittifakın ilkeleri konusunda da anlaştı. Bu ilkeler şöyle:
- Kuvvetler ayrılığı (yasama, yürütme ve yargının),
- Güçlü Meclis’in oluşturulması,
- Parlamenter sisteme geçilmesi,
- Toplumsal barış ve uzlaşmanın sağlanması, kardeşliğin güçlendirilmesi,
- Parlamenter sistemi geçişi öngören yeni bir Anayasa’nın yapılması.

İSMİ KONULMADI İMZALAR SAAT 15.00'TE ATILACAK... İttifaka verilecek ad konusunda 3 seçenek ortaya çıktı. “Demokrasi İttifakı”, “Millet İttifakı” veya “Adalet İttifakı” üzerinde duruluyor. İsim konusunda son kararı liderler verecek. Meclis’te 301 milletvekili çıkarma hedefiyle CHP, İYİ Parti, SP ve DP arasında varılan mutabakat doğrultusunda bugün saat 15.00’te ittifak protokolü imzalanacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP grubu yarın toplanacakCHP grubu yarın toplanacakCHP grubu cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yarın toplanacak.
HDP'li Zeydan'ın hapis cezası onandıHDP'li Zeydan'ın hapis cezası onandıTerör örgütünün siyasi uzantısı HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a, yerel mahkemece iki ayrı suçtan verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası onandı.
Karamollaoğlu: AK Parti en çok bizden korkuyorKaramollaoğlu: AK Parti en çok bizden korkuyorSaadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat adlı programın konuğu... Programda gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi.
İşte AK Parti'nin İstanbul'daki oy hedefiİşte AK Parti'nin İstanbul'daki oy hedefiAK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Haziran seçimlerinde İstanbul'daki oy hedeflerinin yüzde 60 artı 1 olduğunu söyledi.
Ankara'da neler oluyor? Dörtlü ittifakla son dakika kriziAnkara'da neler oluyor? Dörtlü ittifakla son dakika kriziAK Parti, MHP ve BBP’nin oluşturduğu “Cumhur İttifakı”nın ardından, Türk siyasi tarihinin ikinci seçim ittifakını muhalefet partileri CHP, SP, İYİ Parti, DP kuruyor.
Bahçeli'den dikkat çeken uyarıBahçeli'den dikkat çeken uyarıGazetecilerin sorularını cevaplandıran MHP Lideri Devlet Bahçeli, dünden beri aklına takılan bir konu olduğunu belirterek , "FETÖ darbesinin siyasi bir ayağı var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen de olur" dedi.
  • CHP'nin aday anketi! Rakiplerine fark attı03 Mayıs 2018 Perşembe 09:36
  • Mahmut Tanal Meclis'te rezil oldu03 Mayıs 2018 Perşembe 09:00
  • AK Parti çapraz sorgu yapacak03 Mayıs 2018 Perşembe 07:45
  • CHP'li Murat Emir'den SİHA Sezgin'e destek03 Mayıs 2018 Perşembe 07:20
  • Yıldırım ve Bahçeli YSK'ya beraber gidecek03 Mayıs 2018 Perşembe 00:08
  • CHP'den aday açıklaması: Partili biri olacak!02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:38
  • Elitaş'tan Şener yorumu: Adaylığı CHP'yi çıldırtır02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:40
  • İYİ Parti'de sürpriz istifa!02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:25
  • Ankara'yı sallayan Ali Babacan iddiası!02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:00
  • MHP'den son dakika Erdoğan kararı02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri