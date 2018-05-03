03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Karamollaoğlu: AK Parti en çok bizden korkuyor

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Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat adlı programın konuğu... Programda gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi.
Karamollaoğlu: AK Parti en çok bizden korkuyor
Karamollaoğlu: AK Parti en çok bizden korkuyor Karamollaoğlu: AK Parti en çok bizden korkuyor Karamollaoğlu: AK Parti en çok bizden korkuyor

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında önemli açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

Aday olmamın sebebi memleketin içinde bulunduğu şartlar...

Türkiye ekonomik yönden neredeyse tükendi. Dış politikada ciddi sıkıntılar var.

Olağanüstü Hal, Olağan Hâl'e dönüştü. Bu da hukuksuzluk, adaletsizliğe yol açıyor.

Doğru politikalar izlense ekonomi düzelir. Erken seçime gidilmesi gösteriyor ki ülkeyi düzgün yönetemiyorlar.

Ülkenin geleceğinden endişe duyuyorum.

AK Parti'de tabanda ve üst yönetimde partilerinden rahatsız olanlar var. Bugünbakın partinin kurucularından kimse kalmadı.

Abdullah Gül çatı aday olsa kazanabilirdi. Gül 'çatı aday olursam' aday olurum dedi.

Türkiye izlenen politikalar yüzünden yara alıyor

Ortadaki kavga Sayın Erdoğan'ın gidip gitmemesi değil, izlediği politikalardır. Bu şartlar altında Türkiye'nin içeride birlik ve beraberliği sağlaması lazım. Her fikri dinlememiz lazım.

Türkiye'nin sorunlarının çözümünü bulmamız aramamız lazım.

24 Haziran'daki seçimlerde bu şartlar altında en yüksek desteği Saadet Partisi'nin ve bizim alacağımızı düşünüyorum.

Bizim derdimiz ülkenin sorunları, kısır çekişmelere girmeyiz. İşçinin, çalışanın, emeklinin hakkını vermek gerek.

Kürt kardeşlerimizin sorunu ile ilgili 1991 yılıda Erbakan Hocamız Refah Partisi döneminde duyurdu. Biz de çözümünün nasıl olması gerektiğini önümüzdeki günlerde duyuracağız.

AK Parti ve hükümet korkuyorlar. Bu seçimde en çok bizden korkuyorlar. AK Parti kaybetmekten korkuyorlar. AK Parti korkuyor çünkü ülkenin kaynaklarınını tüketiyorlar. Bir ülkede devletin malları satılır mı. Satıyorlar işte... Tükendiler artık bunlar tükendilerinin işareti...

Biz ittifak demiyoruz kanun öyle diyor. Seçimlerde işbirliği diyoruz. Vatandaş partisine oy verecek. Seçimde seçmen Saadet Parti'sine oy verecek. Sadece bu baraj için bir işbirliği...

Seçimde herkes kendi partisine oy verecek.

Seçim güvenliğine dün imza atarken YSK Başkanı ile bir araya geldik dün de bu endişelerimizi dile getirdik. 

Türkiye'deki seçimler sandık güvenliğine dayalı. Sandıkta ise her partinin insanı var. Burada her parti insanı sandığa sahip çıkacak. Biz tedbir alacağız birileride delmeye çalacak. Sandık kurulları namus ve şerefleri yemin ederler. Ben kendilerine ettikleri yeminleri hatırlatıyorum.

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