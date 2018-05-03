03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:13Güneş 05:53Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:09Yatsı 21:42
    • 32°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 104.807 0.08
  • Altın: 176,691 0.82
  • Dolar: 4,1903 0.80
  • Euro: 5,0213 0.93

Jandarma’dan kaçak avcılara geçit yok

»
Jandarma’dan kaçak avcılara geçit yok
Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında avlanması yasak olan inci kefali balığını avlayanlara göz açtırmazken, dün gece yapılan operasyonda ele geçirilen 1,5 ton canlı balıklar göle bırakıldı.
Jandarma’dan kaçak avcılara geçit yok Jandarma’dan kaçak avcılara geçit yok Jandarma’dan kaçak avcılara geçit yok

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inci kefalinin korunmasına yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Karahan Mahallesi bölgesinde icra edilen denetimlerde göl kenarında sazlık alana atılmış durumda 200 metre uzunluğunda manyat ağı ve tekne ele geçirildi.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda göle atılan ağa yakalanmış 1,5 ton inci kefali göle tekrar bırakıldı. Ele geçirilen tekne ve ağa el konulurken sahibine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre bin 322 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer tarafından kaçak avlanmaya yönelik denetimlerin karadan ve gölden 24 saat kesintisiz devam edeceği belirtildi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tarihteki ilk anlaşma burada yazıldı!Tarihteki ilk anlaşma burada yazıldı!Dünyadaki ilk yazılı anlaşmanın yapıldığı yer olan Sivas’ın Altınyayla ilçesindeki Sarissa antik kenti, tarihe ışık tutacak birçok gizemi halen içerisinde barındırıyor.
Bu halde hastaneye getirildiBu halde hastaneye getirildiBursa'nın İnegöl ilçesinde, meyve ağaçlarını seyreltme çalışması yapan çiftçi Erdem Çan'ın parmağına, ahşap merdivenin vidası saplandı.
Jandarma’dan kaçak avcılara geçit yokJandarma’dan kaçak avcılara geçit yokVan’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında avlanması yasak olan inci kefali balığını avlayanlara göz açtırmazken, dün gece yapılan operasyonda ele geçirilen 1,5 ton canlı balıklar göle bırakıldı.
Eski eşini vahşice katletmişti, karar çıktı!Eski eşini vahşice katletmişti, karar çıktı!Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, "kasten insan öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indiriminde de bulunmayan mahkeme heyeti, mahkeme masraflarının da sanık Yahya Cengiz Küçük'ten alınmasına hükmetti.
56 bin liralık unutkanlık!56 bin liralık unutkanlık!Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde rehber öğretmen olarak görev yapan Rumeysa Uslu, akademisyen olan eşiyle birlikte otomobil almak için bankadan çektiği ve siyah renkli bez bir çantaya koyduğu 56 bin TL’yi Antalya merkezdeki bir bankın üzerinde unuttu
Meteoroloji'den uyarı geldi! Bu tarihlere dikkatMeteoroloji'den uyarı geldi! Bu tarihlere dikkatMeteoroloji'den son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminlerine göre 6 Mayıs Pazar ve 7 Mayıs Pazartesi günleri yurt genelinde yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Gençlerden Başbakan’a af teşekkürü03 Mayıs 2018 Perşembe 08:23
  • Harçlığını biriktirdi başvuru ücretini ödedi03 Mayıs 2018 Perşembe 08:18
  • Esra Bilgiç'ten 'Halime Hatun' mesajı!03 Mayıs 2018 Perşembe 06:55
  • İki ilde sabaha karşı korkutan deprem03 Mayıs 2018 Perşembe 06:50
  • Hangi Ankara temsilcisi istifasını sundu?02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:55
  • Doktora götürmek yerine inek dışkısına gömdüler!02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:53
  • Köyün imamı büyük bir faciayı önledi!02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:47
  • Babasını öldüren genç kız ifade verdi02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:43
  • Ankara'da kayınpeder dehşeti! Hamile gelinini...02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:30
  • Ahmet Hakan Kanal D Ana Haber'e veda etti02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri