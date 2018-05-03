03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Altın yükselişte! İşte çeyreğin fiyatı...

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Altın yükselişte! İşte çeyreğin fiyatı...
Dolardaki hareketlilikle birlikte en iyi yatırım aracı altında da hareketli günler yaşanıyor.
Altın yükselişte! İşte çeyreğin fiyatı... Altın yükselişte! İşte çeyreğin fiyatı... Altın yükselişte! İşte çeyreğin fiyatı...

 

Altın yine uçuşa geçti! Bugün hızlı bir yükselişe geçen altın fiyatları ile gramı 175,42'den alınırken 175,46 lira civarından satılıyor.

ALTINDA NELER OLACAK?

AA Finans Analisti İslam Memiş, teknik olarak ilk güçlü destek seviyesini test eden altının ons fiyatına tepki alımlarının gelebileceğini kaydetti.

Kararı çarşamba akşamı açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının piyasalar için önemli olduğunu ifade eden Memiş, bu hafta altının ons fiyatında 1.315-1.340 dolar bant aralığının takip edileceğini dile getirdi.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun sakin seyirde işlemler gerçekleştirmesinin, altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Bu hafta altının gram fiyatında da tepki yükselişleri görebiliriz.Biz, bu hafta 170,50-174,50 lira bant aralığını takip edeceğiz.Bu sebep düşüşlerin kalıcı olmayacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN TALEBİ AZALDI

Ocak-Mart döneminde global altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 973,5 ton oldu. Talepte en büyük düşüş yatırım amaçlı talepte yaşandı. Külçe ve para olarak altın tüketimi ilk çeyrekte yüzde 15 düştü. Altın destekli borsa yatırım fonları alımı yıllık bazde üçte iki oranında geriledi.

İlk çeyrekte mücevher amaçlı altın talebi de yüzde 1 geriledi. Çin'in ardından en büyük altın tüketicisi Hindistan'ın altın talebi yüzde 12 düşüşle 88 ton oladrak gerçekleşti. Çin'in mücevher amaçlı altın talebi ise yüzde 7 artışla 188 ton oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Dün İstanbul Kapalıçarşı’da 173,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 173,40 liradan, bin 141 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 160 liradan, 158 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 162 liradan, bin 115 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 137 liradan, 559 liradan alınan Yarım Ziynet 569 liradan ve 279 liradan alınan Çeyrek Ziynet 284 liradan satılıyordu.

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